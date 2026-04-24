Европейский Союз принял 20-й пакет санкций, включающий полный запрет на предоставление криптоуслуг российским организациям и физическим лицам, зарегистрированным в РФ. Это шаг к ужесточению контроля после неудачных точечных мер.

ЕС ужесточает криптосанкции против России

Совет Европейского Союза утвердил 20-й пакет ограничительных мер в отношении России, который содержит значительные нововведения в сфере криптовалют. Впервые ЕС отказался от точечных санкций против отдельных криптоплатформ, введя секторальный запрет на все криптосервисы, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Это решение отражает изменение стратегии Евросоюза в попытке более эффективно пресекать обход ранее введенных ограничений.

Новые правила, закрепленные в статьях 5bb Регламента (EU) No 833/2014 и 1bb Решения (CFSP) 2026/508, вступят в силу 24 мая 2026 года. До этой даты участникам рынка предоставлена возможность завершить текущие контракты и операции. Исключения предусмотрены для дипломатических представительств ЕС и стран-партнеров в России, граждан ЕС, проживавших в РФ до 24 февраля 2022 года, а также компаний, сворачивающих бизнес в России, но при условии получения разрешения от компетентных органов стран-членов ЕС.

Почему ЕС перешел к секторальному подходу?

В тексте регламента ЕС прямо указывается на причины перехода к секторальному подходу. Опыт предыдущих санкций показал, что точечные меры против отдельных криптобирж и платформ оказались недостаточно эффективными. В качестве примера приводится ситуация с криптобиржей Garantex, которая в феврале 2025 года попала под санкции за содействие подсанкционным лицам в доступе к мировому финансовому рынку. Однако расследования показали, что операции Garantex просто перетекли на другие российские юридические лица, что привело к появлению новых структур для обхода ограничений.

«Точечные включения отдельных бирж и платформ в санкционные списки ведут лишь к появлению новых структур для обхода ограничений», — признается в регламенте ЕС.

Этот прецедент убедил европейских регуляторов в необходимости более широкого и всеобъемлющего запрета, охватывающего весь сектор криптоуслуг в России, чтобы предотвратить создание новых обходных путей.

Какие активы и операции подпадают под запрет?

Помимо секторального запрета на криптосервисы, новый пакет санкций расширяет список запрещенных к обращению криптоактивов. В него добавлен стейблкоин RUBx, привязанный к российскому рублю. Также введен запрет на любые операции с цифровыми валютами центральных банков (CBDC) из санкционного списка и на поддержку их разработки со стороны ЕС. Эта мера в первую очередь направлена на цифровой рубль, который активно разрабатывается Банком России.

Под персональные санкции попала также некая киргизская организация, управляющая криптобиржами со значительными объемами торгов стейблкоином A7A5. Название этой организации будет раскрыто после публикации приложений к регламенту в Официальном журнале ЕС. Ранее, в 19-м пакете санкций, ЕС уже вводил ограничения против A7A5 и аффилированных с ним киргизских компаний Old Vector и Grinex, что свидетельствует о последовательной борьбе с использованием стейблкоинов для обхода санкций.

Что это значит для российских пользователей и майнеров?

Для российских пользователей криптовалют новые санкции означают дальнейшее усложнение доступа к международным криптобиржам и сервисам. Хотя запрет напрямую касается юридических лиц, зарегистрированных в РФ, он неизбежно повлияет на физических лиц, использующих эти сервисы. Вероятно, усилится тенденция к использованию децентрализованных платформ (DEX), P2P-обмена и некастодиальных кошельков, что, впрочем, несет свои риски и требует повышенной осторожности.

Для майнеров в России это может означать затруднения с продажей добытых активов через крупные международные площадки, если они будут идентифицированы как российские пользователи. Возможно, придется искать альтернативные пути монетизации, такие как прямые P2P-сделки или использование локальных, не подсанкционных сервисов, что может сопровождаться повышенными комиссиями и сниженной ликвидностью. Важно внимательно следить за развитием ситуации и адаптировать свои стратегии, чтобы минимизировать риски и обеспечить бесперебойную работу.