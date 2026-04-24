Администрация США обеспокоена масштабной кражей ИИ-технологий

Офис научно-технической политики Белого дома (OSTP) выразил серьёзную обеспокоенность по поводу систематической кражи американских технологий искусственного интеллекта иностранными субъектами. Согласно заявлению, эти субъекты, среди которых особо выделяются китайские фирмы, используют сложные методы, включая прокси-аккаунты и «джейлбрейк» моделей, для извлечения ключевых возможностей из американских ИИ-систем. Целью таких действий является несанкционированное присвоение интеллектуальной собственности и технологического преимущества США в области ИИ.

В докладе OSTP, опубликованном 13 мая, подчёркивается, что кража ИИ-технологий осуществляется в «промышленных масштабах». Это означает, что речь идёт не об отдельных случаях, а о целенаправленной и хорошо организованной деятельности. Иностранные акторы применяют различные тактики для обхода защитных механизмов, встроенных в американские ИИ-модели. Среди них — создание фиктивных учётных записей для доступа к закрытым системам и использование методов «джейлбрейка» (взлома) для получения несанкционированного контроля над функциями ИИ и извлечения конфиденциальных данных или алгоритмов. Подобные действия позволяют им быстро сокращать технологический разрыв, избегая значительных инвестиций в собственные исследования и разработки.

Меры противодействия и их потенциальное влияние

В ответ на эти угрозы Белый дом анонсировал комплекс мер, направленных на защиту американских ИИ-инноваций. Эти меры включают усиление экспортного контроля, ужесточение правил использования облачных вычислений, а также более тесное сотрудничество с частным сектором для разработки надёжных защитных механизмов. Особое внимание уделяется предотвращению утечки данных и алгоритмов, которые могут быть использованы для обучения конкурирующих ИИ-систем за рубежом. Администрация США рассматривает эти действия как критически важные для сохранения национального экономического и стратегического преимущества в сфере искусственного интеллекта.

Хотя основное внимание уделяется защите ИИ-технологий, эти события могут иметь косвенное влияние на другие высокотехнологичные отрасли, включая майнинг криптовалют. Ужесточение экспортного контроля и ограничение доступа к передовым чипам, которые используются как в ИИ, так и в майнинговом оборудовании, может создать дополнительные сложности для производителей и потребителей. Например, ограничения на поставки высокопроизводительных GPU или специализированных ASIC-чипов могут повлиять на доступность и стоимость оборудования для майнеров, особенно тех, кто ориентируется на передовые технологии.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ ужесточение контроля США над ИИ-технологиями и чипами может означать потенциальные трудности с доступом к новейшему оборудованию. Если экспортные ограничения будут расширены на компоненты, используемые в майнинге, это может привести к росту цен на ASIC-майнеры и видеокарты, а также к задержкам в поставках. В долгосрочной перспективе это может стимулировать развитие отечественных или альтернативных производств чипов и оборудования для майнинга в регионе, но в краткосрочной перспективе потребует адаптации к новым условиям рынка. Важно следить за развитием событий и возможными изменениями в международной торговой политике, чтобы своевременно реагировать на потенциальные риски и возможности.