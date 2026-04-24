Магазин
LIVE
BTC $77,723 ▼ 0.10% ETH $2,314 ▼ 1.04% BNB $636.85 ▲ 0.24% SOL $85.32 ▼ 0.40% XRP $1.4300 ▲ 0.88% TON $1.3300 ▼ 1.50%
Регулирование 1 мин

Минюст США изъял криптоактивы на $701 млн в рамках борьбы с мошенничеством в Юго-Восточной Азии

Оперативная группа Министерства юстиции США (DOJ) в рамках масштабной кампании по борьбе с мошенничеством в Юго-Восточной Азии заблокировала криптовалютные активы на сумму $701 миллион.

Оперативная группа Министерства юстиции США (DOJ), созданная для борьбы с мошенничеством, объявила о заморозке криптовалютных активов на общую сумму 701 миллион долларов. Эти меры были предприняты в рамках масштабной кампании по пресечению деятельности мошеннических схем, действующих преимущественно в Юго-Восточной Азии. Помимо блокировки цифровых активов, правоохранители также взяли под контроль Telegram-канал, который использовался для вербовки ничего не подозревающих жертв, и закрыли 503 поддельных веб-сайта, имитирующих криптовалютные инвестиционные платформы.

Целью этих мошеннических операций часто являются граждане США, которых обманом заставляют инвестировать в фиктивные криптопроекты или участвовать в схемах «свиного забоя» (pig butchering scams). Эти схемы предполагают длительное выстраивание доверительных отношений с жертвой, после чего её убеждают вложить средства в подконтрольные мошенникам платформы, откуда деньги затем выводятся без возможности возврата. По данным Министерства финансов США, с 2021 года жертвы таких афер потеряли миллиарды долларов, что подчеркивает растущую угрозу со стороны организованных преступных групп, использующих криптовалюты для отмывания средств и обмана.

В рамках этой операции, помимо заморозки активов, были предприняты шаги по дезорганизации инфраструктуры мошенников. Закрытие сотен фейковых сайтов и контроль над каналами вербовки значительно затрудняют дальнейшую деятельность преступных организаций. Это демонстрирует комплексный подход американских властей к борьбе с киберпреступностью, который включает не только финансовое пресечение, но и разрушение операционных возможностей мошенников. Подобные действия также служат предупреждением для потенциальных жертв и указывают на необходимость проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с неизвестными инвестиционными предложениями в криптопространстве.

В последние годы наблюдается значительный рост числа мошеннических схем, использующих криптовалюты. Это связано с псевдоанонимностью транзакций, скоростью переводов и глобальным охватом, что делает цифровые активы привлекательным инструментом для преступников. Правоохранительные органы по всему миру, включая Россию и страны СНГ, активно наращивают свои возможности по отслеживанию и изъятию криптоактивов, однако сложность трансграничных расследований и постоянная адаптация мошенников к новым методам борьбы остаются серьезными вызовами.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Хотя операция проводилась в Юго-Восточной Азии и была направлена на защиту граждан США, она имеет важное значение для всего мирового крипторынка, включая Россию и страны СНГ. Успешные действия правоохранительных органов США демонстрируют растущую эффективность в борьбе с криптомошенничеством, что может способствовать повышению доверия к легальным криптоактивам в долгосрочной перспективе. Для инвесторов из РФ и СНГ это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки любых инвестиционных предложений, особенно тех, что обещают нереалистично высокую доходность. Учитывая, что многие мошеннические схемы имеют международный характер, бдительность и использование только проверенных платформ являются ключевыми для защиты своих активов. Майнерам же следует помнить, что любые предложения по инвестированию в новые проекты или облачный майнинг, поступающие из сомнительных источников, могут быть частью моманентной схемы.

Частые вопросы

Какова общая сумма замороженных криптоактивов?
Оперативная группа Министерства юстиции США заморозила криптовалютные активы на общую сумму 701 миллион долларов в рамках борьбы с мошенническими схемами.
Какие еще меры были предприняты в ходе операции?
Кроме заморозки активов, правоохранители взяли под контроль Telegram-канал, используемый для вербовки жертв, и закрыли 503 поддельных криптовалютных инвестиционных веб-сайта.
Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?
Это напоминание о необходимости проявлять бдительность к инвестиционным предложениям, особенно с высокой доходностью, и использовать только проверенные платформы для защиты своих активов от международных мошеннических схем.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

