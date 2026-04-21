На фоне ослабления давления продаж приток биткоинов на биржу Binance опустился до рекордно низкого уровня с 2023 года, в то время как Coinbase демонстрирует более высокую активность. Это происходит на фоне оптимистичных настроений на рынке, где инвесторы ожидают дальнейшего роста BTC.

Снижение притока BTC на Binance: анализ ситуации

По данным аналитической компании CryptoQuant, приток биткоинов на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance достиг своего минимума с 2023 года. Этот показатель, отражающий количество BTC, поступающих на платформу, является важным индикатором давления продаж. Исторически, значительный приток криптовалюты на биржи часто предшествует коррекции цен, поскольку инвесторы переводят активы для фиксации прибыли или для обмена на другие активы.

В то же время, на другой крупной бирже, Coinbase, наблюдается более выраженная активность. Это расхождение в поведении инвесторов на разных платформах может указывать на изменение динамики рынка и предпочтений трейдеров. Снижение притока на Binance может быть интерпретировано как признак ослабления желания продавать активы среди её пользователей, что в свою очередь может способствовать дальнейшему росту цены биткоина.

Рыночные настроения и целевые уровни

На фоне этих данных, рыночные настроения остаются преимущественно бычьими. Многие аналитики и инвесторы ожидают, что цена биткоина продолжит свой восходящий тренд, нацеливаясь на отметку в 80 000 долларов США. Текущая ситуация, когда приток на Binance снижается, а цена BTC демонстрирует устойчивость, поддерживает этот оптимистичный прогноз. Это может свидетельствовать о том, что долгосрочные держатели предпочитают сохранять свои активы, а новые покупатели активно входят на рынок.

Аналитики CryptoQuant отмечают, что снижение притока на Binance может быть связано с тем, что крупные инвесторы (киты) предпочитают удерживать свои активы вне биржевых кошельков, что снижает потенциальное предложение на продажу. Кроме того, рост популярности децентрализованных финансов (DeFi) и некастодиальных кошельков также может влиять на объемы активов, хранящихся на централизованных биржах.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ снижение притока биткоинов на Binance, при сохранении бычьих настроений на рынке, может быть положительным сигналом. Это указывает на потенциальное снижение давления продаж и возможность дальнейшего роста цены BTC. Однако важно помнить о волатильности рынка и не поддаваться эйфории. Диверсификация портфеля и тщательный анализ рисков остаются ключевыми стратегиями.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, текущая ситуация означает сохранение высокой рентабельности. Рост цены биткоина напрямую влияет на доходы от майнинга, делая его более прибыльным. Снижение притока на биржи может сигнализировать о том, что крупные держатели не спешат фиксировать прибыль, что поддерживает стабильность и потенциал роста цены. Это создает благоприятные условия для долгосрочного планирования и инвестиций в новое оборудование.