Магазин
LIVE
BTC $77,965 ▲ 2.88% ETH $2,393 ▲ 3.49% BNB $642.66 ▲ 1.88% SOL $88.02 ▲ 2.70% XRP $1.4500 ▲ 1.54% TON $1.3700 ▲ 0.47%
Макро 1 мин

MicroStrategy накопила $6,2 млрд в биткоинах: крупнейшие покупки компании

Компания MicroStrategy под руководством Майкла Сейлора продолжает активно инвестировать в биткоин, накопив активы на сумму $6,2 млрд.

#BTC
MicroStrategy накопила $6,2 млрд в биткоинах: крупнейшие покупки компании

Компания MicroStrategy, возглавляемая известным криптоэнтузиастом Майклом Сейлором, продолжает укреплять свои позиции как крупнейшего корпоративного держателя биткоина. На сегодняшний день её портфель криптовалюты оценивается в $6,2 млрд. Это стало результатом последовательной стратегии компании, которая начала инвестировать в BTC ещё в 2020 году.

Ключевые этапы накопления биткоина

Первая крупная покупка MicroStrategy состоялась в августе 2020 года, когда компания приобрела 21 454 BTC на сумму $250 млн. С тех пор она регулярно пополняет свои резервы, несмотря на волатильность рынка. В феврале 2021 года был сделан ещё один значительный шаг — приобретение 19 452 BTC за $1,026 млрд.

Особого внимания заслуживает сделка июня 2021 года, когда MicroStrategy купила 13 005 BTC на $489 млн. Это произошло на фоне коррекции рынка, что демонстрирует уверенность компании в долгосрочном потенциале криптовалюты.

Текущее состояние портфеля

По состоянию на октябрь 2023 года MicroStrategy владеет 158 245 BTC, приобретённых за общую сумму $4,68 млрд. Средняя цена покупки составляет около $29 582 за монету. При текущей рыночной стоимости биткоина портфель компании оценивается в $6,2 млрд, что означает прибыль в размере $1,52 млрд.

Что это значит для российского рынка

Активная инвестиционная стратегия MicroStrategy демонстрирует растущий интерес институциональных игроков к криптовалютам. Для российских инвесторов это служит важным сигналом о признании биткоина как класса активов. Однако стоит учитывать, что такие крупные покупки могут влиять на рыночную ликвидность и вызывать повышенную волатильность.

Частые вопросы

Сколько биткоинов принадлежит MicroStrategy?
По состоянию на октябрь 2023 года MicroStrategy владеет 158 245 BTC, что делает её крупнейшим корпоративным держателем криптовалюты.
Почему MicroStrategy активно покупает биткоин?
Компания рассматривает биткоин как защиту от инфляции и долгосрочный инвестиционный актив, что соответствует стратегии её CEO Майкла Сейлора.
Как это влияет на рынок криптовалют?
Крупные покупки MicroStrategy могут временно снижать ликвидность рынка и способствовать росту волатильности, но также подтверждают институциональный интерес к BTC.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

