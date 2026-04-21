Компания MicroStrategy, возглавляемая известным криптоэнтузиастом Майклом Сейлором, продолжает укреплять свои позиции как крупнейшего корпоративного держателя биткоина. На сегодняшний день её портфель криптовалюты оценивается в $6,2 млрд. Это стало результатом последовательной стратегии компании, которая начала инвестировать в BTC ещё в 2020 году.

Ключевые этапы накопления биткоина

Первая крупная покупка MicroStrategy состоялась в августе 2020 года, когда компания приобрела 21 454 BTC на сумму $250 млн. С тех пор она регулярно пополняет свои резервы, несмотря на волатильность рынка. В феврале 2021 года был сделан ещё один значительный шаг — приобретение 19 452 BTC за $1,026 млрд.

Особого внимания заслуживает сделка июня 2021 года, когда MicroStrategy купила 13 005 BTC на $489 млн. Это произошло на фоне коррекции рынка, что демонстрирует уверенность компании в долгосрочном потенциале криптовалюты.

Текущее состояние портфеля

По состоянию на октябрь 2023 года MicroStrategy владеет 158 245 BTC, приобретённых за общую сумму $4,68 млрд. Средняя цена покупки составляет около $29 582 за монету. При текущей рыночной стоимости биткоина портфель компании оценивается в $6,2 млрд, что означает прибыль в размере $1,52 млрд.

Что это значит для российского рынка

Активная инвестиционная стратегия MicroStrategy демонстрирует растущий интерес институциональных игроков к криптовалютам. Для российских инвесторов это служит важным сигналом о признании биткоина как класса активов. Однако стоит учитывать, что такие крупные покупки могут влиять на рыночную ликвидность и вызывать повышенную волатильность.