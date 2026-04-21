Несмотря на затянувшиеся дебаты о стабильных монетах, законопроект о регулировании крипторынка в США сохраняет шансы на принятие до 2026 года.

Законопроект, известный как Clarity Act, который призван установить чёткие правила для криптовалютного рынка в США, продолжает двигаться через законодательные процедуры, несмотря на затянувшиеся дебаты вокруг стабильных монет. Хотя доступное время для рассмотрения законопроекта в Сенате сокращается, эксперты считают, что у него всё ещё есть шансы быть принятым до 2026 года.

Основной причиной задержек стали споры вокруг регулирования стабильных монет, которые используются для получения процентного дохода. Эти дебаты отвлекли внимание от более широких вопросов, связанных с рыночной структурой криптовалютного сектора. Однако сторонники законопроекта продолжают настаивать на его важности для обеспечения правовой определённости в индустрии.

Clarity Act предлагает установить чёткие правила для криптовалютных бирж, брокеров и других участников рынка. Законопроект также направлен на защиту инвесторов и предотвращение мошенничества, что особенно актуально на фоне растущего интереса к цифровым активам.

Несмотря на сложности, связанные с законодательным процессом, многие эксперты считают, что принятие Clarity Act может стать важным шагом в развитии криптовалютной индустрии в США. Это позволит не только укрепить доверие инвесторов, но и создать более стабильную правовую базу для всех участников рынка.

Что это значит

Для России и СНГ принятие Clarity Act может стать важным прецедентом, который повлияет на подходы к регулированию крипторынка в других странах. Установление чётких правил в США может подтолкнуть регуляторов в других регионах к разработке собственных законодательных инициатив, направленных на создание безопасной и прозрачной среды для криптовалютных операций.