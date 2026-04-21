Core Scientific планирует разместить облигации на $3,3 млрд для развития ИИ-центров

Крупнейшая публичная майнинговая компания Core Scientific ищет финансирование в размере $3,3 млрд через выпуск облигаций для ускорения перехода к инфраструктуре ИИ-центров обработки данных.

Core Scientific привлекает $3,3 млрд для расширения в сфере ИИ

Ведущая публичная майнинговая компания Core Scientific, один из крупнейших игроков на рынке добычи биткоина, объявила о планах привлечь значительное финансирование в размере $3,3 млрд посредством выпуска облигаций. Целью этого масштабного размещения является ускорение стратегического перехода компании к развитию инфраструктуры центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект (ИИ).

Согласно представленным данным, Core Scientific активно занимается строительством шести новых дата-центров, которые будут сданы в аренду компании CoreWeave. Срок действия договора аренды составляет 12 лет, что обеспечивает долгосрочную стабильность доходов. Ожидается, что этот проект принесет Core Scientific около $10 млрд выручки за весь период действия контракта. Это подчеркивает амбиции компании по диверсификации бизнеса и снижению зависимости от волатильности рынка криптовалют.

Переход к ИИ-ориентированным дата-центрам является частью более широкой стратегии Core Scientific по адаптации к меняющимся рыночным условиям. В последние годы многие майнинговые компании сталкиваются с растущим давлением из-за колебаний цен на криптовалюты, увеличения сложности майнинга и роста затрат на электроэнергию. Инвестиции в высокопроизводительные вычислительные мощности для ИИ-приложений позволяют использовать существующую экспертизу в управлении крупными дата-центрами и энергетической инфраструктурой, открывая новые потоки доходов.

Компания CoreWeave, выступающая арендатором, является быстрорастущим провайдером специализированных облачных услуг для высокопроизводительных вычислений, ориентированных на ИИ и машинное обучение. Сотрудничество с таким партнером позволяет Core Scientific занять прочное положение на перспективном рынке ИИ-инфраструктуры, который демонстрирует экспоненциальный рост спроса на вычислительные ресурсы.

«Это стратегическое партнерство позволит нам значительно расширить наши возможности», — заявил представитель Core Scientific.

Для майнеров биткоина и инвесторов в криптоиндустрию эта новость имеет двойное значение. С одной стороны, она указывает на то, что даже крупные игроки в сфере майнинга ищут пути диверсификации, что может быть сигналом о потенциальных вызовах в традиционном майнинговом бизнесе. С другой стороны, успешный переход в смежные высокотехнологичные области может укрепить финансовое положение компании, сделав ее более устойчивой к рыночным шокам и потенциально более привлекательной для инвесторов.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-майнеров, а также для инвесторов в криптовалюты, действия Core Scientific служат важным индикатором глобальных тенденций. Это демонстрирует, что крупные майнинговые компании активно ищут новые источники дохода и диверсифицируют свои бизнес-модели, выходя за рамки исключительно добычи криптовалют. Успешное привлечение такого значительного объема финансирования для ИИ-проектов может вдохновить и других игроков рынка на подобные шаги, особенно в условиях усиливающегося регулирования и конкуренции.

Практическое замечание для майнеров: диверсификация бизнеса, подобная той, что предпринимает Core Scientific, может стать ключевым фактором выживания и роста в долгосрочной перспективе. Рассмотрение возможностей использования существующей инфраструктуры для других высокопроизводительных вычислений, таких как ИИ или рендеринг, может открыть новые горизонты для майнинговых ферм, особенно в регионах с доступной электроэнергией.

Частые вопросы

Какую сумму Core Scientific планирует привлечь и для чего?
Core Scientific намерена привлечь $3,3 млрд через выпуск облигаций. Эти средства будут направлены на финансирование строительства и развития шести центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.
С кем Core Scientific заключила соглашение по ИИ-центрам?
Компания заключила 12-летний договор аренды своих новых ИИ-центров с CoreWeave, провайдером облачных услуг для высокопроизводительных вычислений в сфере ИИ и машинного обучения.
Что это означает для майнеров из РФ/СНГ?
Это указывает на глобальную тенденцию диверсификации майнингового бизнеса. Российским и СНГ-майнерам стоит рассмотреть возможности использования своей инфраструктуры для других высокопроизводительных вычислений, таких как ИИ, для обеспечения долгосрочной устойчивости и роста.

