PayPal выделяет криптовалюты в отдельное подразделение

Алексей, владелец небольшого интернет-магазина в Иркутске, начал принимать платежи в криптовалютах через PayPal ещё в 2021 году. Сначала это было скорее экспериментом, но уже через год криптотранзакции составили 15% его выручки. Теперь PayPal делает следующий шаг, выделяя криптооперации в отдельное направление бизнеса.

Кто, сколько, когда

PayPal Holdings объявила о реорганизации, которая вступит в силу с 1 ноября 2023 года. Компания разделит свои операции на три направления: Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo и новое подразделение Payment Services & Crypto. Последнее объединит платёжную систему Braintree, услуги для малого и среднего бизнеса, а также операции с цифровыми активами, включая стабильную монету PYUSD.

Как это работает технически

Payment Services & Crypto будет предлагать комплексные решения для бизнеса, включая обработку платежей, дополнительные сервисы и интеграцию криптовалютных операций. PYUSD, стабильная монета, привязанная к доллару США, станет ключевым элементом нового подразделения. Временным руководителем назначен Джефф Помрой.

Реакция конкурентов

Конкуренты PayPal, такие как Stripe и Square, уже активно развивают криптовалютные направления. Stripe недавно объявила о возвращении поддержки криптовалют после пятилетнего перерыва, а Square продолжает инвестировать в Bitcoin через свою дочернюю компанию Block. Реорганизация PayPal может усилить конкуренцию на рынке криптоплатежей.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов это событие может открыть новые возможности для легализации доходов. По курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1, операции с PYUSD становятся более привлекательными для бизнеса. В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция криптоплатежей в PayPal может упростить доступ к международным рынкам для российских компаний, несмотря на текущие ограничения.

Кроме того, развитие криптоплатежей может повлиять на спрос на майнинговое оборудование в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет около 3-5 ₽. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.