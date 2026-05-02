Криптоаналитик утверждает, что биткоин может достичь $100 000 без необходимости новых нарративов, несмотря на конкуренцию с другими технологическими секторами.

Вчера ночью криптоаналитик заявил, что биткоин может достичь отметки в $100 000 без необходимости создания новых нарративов. Это происходит на фоне растущего внимания к другим технологическим секторам, таким как искусственный интеллект и биотехнологии.

Что зафиксировано

Аналитик отметил, что текущие фундаментальные показатели биткоина, такие как ограниченное предложение и растущий хэшрейт, достаточны для достижения новой исторической вершины. По его словам, биткоин уже доказал свою устойчивость и способность к росту без дополнительных стимулов.

Причины

Основной причиной такого прогноза является естественный цикл рынка криптовалют, который включает периоды роста и коррекции. Кроме того, институциональное принятие биткоина продолжает расти, что также способствует его долгосрочному росту.

Цифры и метрики

Хэшрейт сети биткоина в настоящее время составляет около 600 EH/s, что на 20% выше, чем в начале года. Цена биткоина колеблется в районе $60 000, что на 50% ниже прогнозируемой отметки в $100 000.

Что будет дальше

По мнению аналитика, следующий пик цены биткоина может быть достигнут в течение ближайших 12 месяцев. Это связано с ожидаемым снижением процентных ставок и увеличением ликвидности на рынке.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров это означает возможность увеличения доходности операций, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область и Красноярский край. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, доходность майнинга может существенно вырасти.

В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация на рынке биткоина напоминает период перед предыдущим халвингом, когда цена также демонстрировала устойчивый рост. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.