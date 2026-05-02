Биткоин преодолел отметку $78 000 в субботу утром по азиатскому времени, восстановившись после падения до $75 500 в середине недели. Рост произошёл после того, как Сенат США одобрил компромисс по доходности стейблкоинов в рамках Clarity Act, устранив ключевое препятствие для законодательства о структуре крипторынка.

Что произошло

Сенат США принял компромиссное решение по доходности стейблкоинов, что стало важным шагом в рамках Clarity Act. Это позволило устранить барьер для дальнейшего регулирования крипторынка. Одновременно с этим индекс S&P 500 установил новый исторический рекорд, что дополнительно поддержало настроения на рынке.

Контекст и предыстория события

Clarity Act — это законодательная инициатива, направленная на установление чётких правил для криптовалютного рынка, включая регулирование стейблкоинов. Доходность последних стала камнем преткновения в переговорах между законодателями. Компромиссное решение позволило снять это препятствие, что стало ключевым фактором для восстановления доверия инвесторов.

Реакция рынка

После новости о компромиссе цена биткоина выросла с $75 500 до $78 000 за несколько часов. Индекс S&P 500 также обновил исторический максимум, что свидетельствует о позитивных настроениях на традиционных финансовых рынках. В редакции MinerWorld отмечают, что подобная синхронность роста BTC и S&P 500 наблюдается всё чаще, что может указывать на усиление корреляции между криптовалютным и традиционным рынками.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров рост курса биткоина означает увеличение рублёвой выручки при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Это особенно важно для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Кроме того, легализация майнинга через реестр ФНС и развитие хостинга в Сибири создают благоприятные условия для дальнейшего роста отрасли.

Одобрение Clarity Act может стать важным шагом на пути к глобальному регулированию крипторынка, что в перспективе может повлиять и на российскую законодательную базу, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».