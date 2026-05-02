Биткоин превысил $78 000 после одобрения Сенатом Clarity Act

BTC преодолел отметку $78 000 после одобрения Сенатом Clarity Act, устранившего барьер для регулирования крипторынка. S&P 500 установил новый рекорд.

Биткоин преодолел отметку $78 000 в субботу утром по азиатскому времени, восстановившись после падения до $75 500 в середине недели. Рост произошёл после того, как Сенат США одобрил компромисс по доходности стейблкоинов в рамках Clarity Act, устранив ключевое препятствие для законодательства о структуре крипторынка.

Что произошло

Сенат США принял компромиссное решение по доходности стейблкоинов, что стало важным шагом в рамках Clarity Act. Это позволило устранить барьер для дальнейшего регулирования крипторынка. Одновременно с этим индекс S&P 500 установил новый исторический рекорд, что дополнительно поддержало настроения на рынке.

Контекст и предыстория события

Clarity Act — это законодательная инициатива, направленная на установление чётких правил для криптовалютного рынка, включая регулирование стейблкоинов. Доходность последних стала камнем преткновения в переговорах между законодателями. Компромиссное решение позволило снять это препятствие, что стало ключевым фактором для восстановления доверия инвесторов.

Реакция рынка

После новости о компромиссе цена биткоина выросла с $75 500 до $78 000 за несколько часов. Индекс S&P 500 также обновил исторический максимум, что свидетельствует о позитивных настроениях на традиционных финансовых рынках. В редакции MinerWorld отмечают, что подобная синхронность роста BTC и S&P 500 наблюдается всё чаще, что может указывать на усиление корреляции между криптовалютным и традиционным рынками.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров рост курса биткоина означает увеличение рублёвой выручки при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Это особенно важно для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Кроме того, легализация майнинга через реестр ФНС и развитие хостинга в Сибири создают благоприятные условия для дальнейшего роста отрасли.

Одобрение Clarity Act может стать важным шагом на пути к глобальному регулированию крипторынка, что в перспективе может повлиять и на российскую законодательную базу, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Частые вопросы

Как рост курса биткоина повлияет на российских майнеров?
Рост курса биткоина увеличивает рублёвую выручку майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.
Что такое Clarity Act?
Clarity Act — это законодательная инициатива, направленная на установление чётких правил для криптовалютного рынка, включая регулирование стейблкоинов.
Как Clarity Act может повлиять на российское законодательство?
Одобрение Clarity Act может стать важным шагом на пути к глобальному регулированию крипторынка, что в перспективе может повлиять и на российскую законодательную базу, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

