Риск-менеджеры оценивают вероятность роста биткоина до $84 000 в мае как 25%, несмотря на продолжающийся рост курса BTC. Основными драйверами роста остаются институциональные инвесторы и корпоративные накопления.

Заявление и его автор

Аналитики Deribit, крупнейшей платформы для торговли криптовалютными опционами, опубликовали прогноз на май 2024 года. Согласно их оценке, вероятность достижения биткоином отметки $84 000 до конца месяца составляет лишь 25%. При этом текущая цена BTC превышает $70 000, что уже является историческим максимумом.

Технические или юридические детали

Опционы на биткоин позволяют инвесторам страховать риски или спекулировать на будущей цене актива. Цена опциона зависит от волатильности рынка и времени до экспирации. В данном случае аналитики Deribit использовали модель Блэка-Шоулза для оценки вероятности достижения целевой цены.

Сравнение с прошлыми кейсами

В марте 2024 года аналогичный прогноз для отметки $75 000 давал вероятность 30%. Тогда биткоин действительно достиг этой цены, но лишь на короткий период. В мае прошлого года вероятность роста до $50 000 оценивалась в 40%, однако BTC остановился на уровне $45 000.

Последствия для криптоиндустрии

Низкая вероятность роста до $84 000 может свидетельствовать о снижении аппетита к риску среди крупных игроков. При этом институциональные инвесторы продолжают накапливать биткоин через ETF и другие инструменты. В редакции MinerWorld отмечают, что российские майнеры могут столкнуться с ростом волатильности, что потребует более гибкого управления рисками.

Для российских майнеров текущая ситуация означает необходимость пересмотра стратегий хеджирования. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 выручка в рублях может значительно колебаться даже при небольших изменениях цены биткоина. Кроме того, рост волатильности может повлиять на стоимость электроэнергии в регионах с дешёвыми тарифами, таких как Иркутская область и Красноярский край.