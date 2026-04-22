OpenAI расширяет возможности ChatGPT для корпоративного сектора

Компания OpenAI представила новую функцию под названием Workspace Agents, интегрированную в ChatGPT. Эта инновация призвана значительно упростить и автоматизировать выполнение различных рутинных задач в рабочей среде, используя передовые возможности языковой модели Codex. Разработка ориентирована на повышение продуктивности и эффективности корпоративных пользователей, предлагая им инструменты для автоматизации процессов, которые ранее требовали значительных временных затрат.

Среди ключевых функций Workspace Agents — возможность автоматического создания отчетов, что включает сбор данных, их анализ и форматирование в требуемый вид. Это особенно актуально для аналитических отделов и менеджеров, которым регулярно приходится работать с большими объемами информации. Кроме того, новая функция позволяет генерировать программный код, что может быть полезно для разработчиков, нуждающихся в быстром создании прототипов или оптимизации существующих решений. Интеграция с популярными корпоративными мессенджерами, такими как Slack, дает возможность автоматизировать ответы на часто задаваемые вопросы, управлять уведомлениями и даже организовывать рабочие процессы внутри команд.

Использование модели Codex в основе Workspace Agents подчеркивает стремление OpenAI предоставить пользователям не просто чат-бота, а полноценного интеллектуального помощника, способного понимать контекст и выполнять сложные инструкции. Codex, известная своими способностями в генерации и анализе кода, теперь применяется для более широкого спектра задач, выходящих за рамки чистого программирования. Это открывает новые перспективы для автоматизации бизнес-процессов, начиная от управления проектами и заканчивая клиентской поддержкой.

Развитие подобных инструментов является частью общей тенденции к интеграции искусственного интеллекта в повседневную рабочую практику. Компании по всему миру активно ищут способы повышения операционной эффективности, и решения, предлагаемые OpenAI, становятся все более востребованными. Workspace Agents могут стать ключевым элементом в стратегиях цифровой трансформации, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более креативных и стратегически важных задачах, передавая рутину ИИ.

«Мы стремимся сделать ИИ полезным инструментом для каждого сотрудника», — заявили представители OpenAI.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для компаний и индивидуальных пользователей из России и стран СНГ внедрение Workspace Agents в ChatGPT означает доступ к передовым инструментам автоматизации, способным оптимизировать многие рабочие процессы. Несмотря на возможные ограничения в доступе к некоторым сервисам OpenAI, общие принципы и возможности, предоставляемые этой технологией, указывают на будущее развитие корпоративного ПО. Российские и СНГ-разработчики и компании могут использовать этот тренд как ориентир для создания собственных решений на базе ИИ, адаптированных под локальные нужды и регуляторные особенности. Это также подчеркивает важность инвестиций в развитие собственных ИИ-технологий и специалистов в области машинного обучения для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке.