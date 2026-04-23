Дэн Финлей, известный как сооснователь одного из самых распространённых некастодиальных криптокошельков MetaMask, объявил о своём решении покинуть Consensys — материнскую компанию, стоящую за разработкой продукта. Это событие знаменует собой важную веху в истории кошелька, который стал неотъемлемой частью экосистемы Web3.

В своём заявлении Финлей акцентировал внимание на недавнем запуске функции Advanced Permissions (Расширенные разрешения). Эта инновация позволяет децентрализованным приложениям (dApps) выполнять несколько транзакций от имени пользователя MetaMask, значительно упрощая и оптимизируя взаимодействие с различными сервисами в блокчейне. Ранее каждое действие требовало отдельного подтверждения, что создавало определённые неудобства для активных пользователей dApps. Внедрение Advanced Permissions направлено на повышение удобства использования и снижение барьеров для входа в децентрализованные финансы (DeFi) и другие Web3-приложения.

MetaMask, разработанный Consensys, является ключевым инструментом для миллионов пользователей по всему миру, предоставляя безопасный и удобный доступ к блокчейну Ethereum и совместимым сетям. Его роль в развитии децентрализованной экосистемы трудно переоценить, поскольку он служит основным шлюзом для взаимодействия с тысячами dApps, NFT-маркетплейсов и DeFi-протоколов. Уход одного из ключевых разработчиков, несомненно, вызовет вопросы о будущем направлении развития кошелька, хотя Consensys имеет обширную команду и ресурсы для продолжения работы.

История MetaMask началась в 2016 году, и с тех пор кошелёк прошёл долгий путь от нишевого инструмента для разработчиков до массового продукта. Его успех во многом обусловлен простотой использования, надёжностью и постоянным внедрением новых функций, отвечающих потребностям сообщества. Решение Дэна Финлея покинуть Consensys может быть связано с его личными карьерными целями или стремлением к новым проектам в быстро меняющемся мире блокчейна.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для пользователей MetaMask из России и стран СНГ уход Дэна Финлея из Consensys не несёт немедленных прямых последствий. Кошелёк продолжит функционировать в обычном режиме, а его развитие будет осуществляться командой Consensys. Однако, как и в случае с любыми изменениями в руководстве ключевых криптопроектов, стоит внимательно следить за дальнейшими объявлениями и дорожной картой MetaMask. Важно помнить о необходимости самостоятельного хранения приватных ключей и использования надёжных методов защиты своих активов, независимо от кадровых перестановок в компаниях-разработчиках.