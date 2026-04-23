Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS, которое устраняет серьезную уязвимость. Этот баг позволял правоохранительным органам, в частности Федеральному бюро расследований (ФБР) США, получать доступ к предварительному просмотру сообщений из мессенджера Signal, даже если приложение было удалено с устройства. Информация об этом инциденте вызвала широкий резонанс в сообществе, обеспокоенном вопросами конфиденциальности и безопасности данных.

Суть уязвимости заключалась в том, что iOS сохраняла кэшированные данные уведомлений, содержащие читаемые превью сообщений Signal, в своей базе данных. Эти данные оставались доступными даже после того, как пользователь удалял приложение Signal со своего iPhone. Таким образом, при наличии физического доступа к устройству или при использовании специализированных инструментов для извлечения данных, правоохранительные органы могли восстановить часть переписки, которая, по мнению пользователя, была безвозвратно удалена.

Этот механизм был активно использован ФБР в ходе расследований. Согласно отчетам, агенты могли извлекать эти данные из базы уведомлений iPhone, что давало им возможность обходить стандартные меры безопасности и шифрования, применяемые в Signal. Мессенджер Signal известен своим высоким уровнем конфиденциальности и сквозным шифрованием, что делает его популярным среди пользователей, ценящих анонимность. Однако данная уязвимость в операционной системе iOS ставила под сомнение эффективность этих мер на уровне устройства.

Проблема была обнаружена и задокументирована специалистами по кибербезопасности, после чего Apple оперативно отреагировала, выпустив соответствующее обновление. Пользователям iPhone настоятельно рекомендуется обновить свои устройства до последней версии iOS, чтобы обеспечить максимальную защиту своих данных и конфиденциальности. Этот инцидент в очередной раз подчеркивает важность своевременных обновлений программного обеспечения и бдительности в отношении потенциальных уязвимостей даже в самых защищенных системах.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для пользователей из России и стран СНГ, активно использующих iPhone и мессенджер Signal, данное обновление имеет прямое значение. Хотя ФБР является американской спецслужбой, аналогичные методы извлечения данных могут быть применены и другими правоохранительными органами при наличии соответствующих технических возможностей и санкций. Устранение уязвимости повышает общий уровень безопасности устройств Apple и восстанавливает доверие к конфиденциальности переписки в Signal. Это означает, что теперь удаленные сообщения действительно будут удалены, а не оставаться в кэше уведомлений. Регулярное обновление iOS критически важно для защиты личных данных и обеспечения безопасности, особенно в условиях усиливающегося внимания к цифровой конфиденциальности в регионе.