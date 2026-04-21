Мошенники требуют криптовалюту за проход судов в Ормузском проливе

Греческая компания MARISKS, специализирующаяся на оценке морских рисков, опубликовала предупреждение для судоходных компаний. Согласно информации, полученной агентством Reuters, мошенники активно вымогают плату в криптовалюте за проход судов через стратегически важный Ормузский пролив. Злоумышленники требуют переводы в биткоинах (BTC) или стейблкоинах USDT, выдавая их за обязательные «клиринговые сборы».

Эта схема представляет собой новый вид киберпреступности, нацеленный на морскую индустрию, которая и без того сталкивается с множеством вызовов, включая пиратство и геополитическую напряженность в регионе. Ормузский пролив является одной из ключевых мировых морских артерий, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Любые инциденты в этом районе могут иметь далеко идущие последствия для глобальной экономики и энергетической безопасности.

Мошенники, вероятно, используют тактику социальной инженерии, выдавая себя за официальных представителей портовых властей или регулирующих органов. Они могут рассылать поддельные электронные письма или сообщения, содержащие инструкции по оплате и угрозы задержки или ареста судна в случае отказа. Выбор криптовалюты для платежей не случаен: биткоин и USDT обеспечивают высокую степень анонимности и затрудняют отслеживание транзакций, что делает их привлекательными для преступных элементов.

Для судоходных компаний и операторов крайне важно проявлять бдительность и тщательно проверять любые запросы на оплату, особенно если они поступают из неожиданных источников или требуют использования криптовалют. Следует всегда сверять информацию с официальными каналами связи и избегать поспешных решений под давлением. Подобные инциденты подчеркивают необходимость усиления кибербезопасности в морском секторе и обучения персонала распознаванию фишинговых атак и других видов мошенничества.

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ

Этот инцидент демонстрирует, как криптовалюты, изначально созданные для децентрализованных и прозрачных транзакций, могут быть использованы в незаконных схемах. Для майнеров из России и СНГ, а также для инвесторов, это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки контрагентов и источников информации. Хотя сам факт использования BTC или USDT в мошенничестве не влияет напрямую на фундаментальные показатели криптовалют, он может негативно сказаться на их репутации в глазах регуляторов и традиционных финансовых институтов, усиливая призывы к более строгому контролю. Майнерам стоит помнить, что любое использование криптовалют в незаконных целях может привести к ужесточению регулирования, что потенциально затронет и легальный майнинг, усложняя вывод средств или взаимодействие с биржами.