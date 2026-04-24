Регулирование

Гендиректор Zondacrypto исчез на фоне расследования в Польше

Польская прокуратура начала расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto по подозрению в мошенничестве и проблемах с доступом к средствам. Тем временем генеральный директор биржи, Пшемыслав Краль, по сообщениям, находится в Израиле.

Расследование в отношении Zondacrypto: гендиректор исчез

Польские правоохранительные органы начали масштабное расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto, одного из крупнейших игроков на местном рынке. Основные претензии прокуратуры связаны с подозрениями в мошенничестве и систематическими проблемами, с которыми сталкиваются пользователи при попытке получить доступ к своим средствам. Ситуация усугубляется тем, что генеральный директор компании, Пшемыслав Краль, по данным польских СМИ, в настоящее время находится в Израиле, что порождает дополнительные вопросы о его роли и ответственности в сложившейся ситуации.

Расследование, инициированное прокуратурой, охватывает период с 2017 по 2023 год. В этот временной промежуток Zondacrypto, ранее известная как BitBay, активно развивалась, привлекая значительное количество пользователей. Однако именно в этот период, как утверждают следователи, могли иметь место неправомерные действия. Польское издание Money.pl сообщило, что Краль, предположительно, находится в Израиле, что делает его недоступным для местных правоохранительных органов. Представители Zondacrypto, в свою очередь, заявили, что Краль не является членом правления компании, а его роль ограничивается должностью генерального директора, не связанной с оперативным управлением. Они также подчеркнули, что компания активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Помимо обвинений в мошенничестве, прокуратура также расследует возможные нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обвинения являются крайне серьезными для любой финансовой организации и могут привести к значительным репутационным и юридическим последствиям. В рамках расследования уже были проведены обыски в офисах компании, а также изъяты документы и электронные носители информации. Ситуация вокруг Zondacrypto привлекает внимание не только польских, но и международных регуляторов, поскольку подобные инциденты подрывают доверие к криптовалютному рынку в целом.

Компания Zondacrypto, основанная в 2014 году, является одной из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж в Польше. Она предлагала широкий спектр услуг, включая торговлю различными криптовалютами, стейкинг и другие финансовые продукты. До 2021 года биржа работала под брендом BitBay, после чего провела ребрендинг. В 2023 году Zondacrypto получила лицензию на работу в Италии, что должно было укрепить её позиции на европейском рынке. Однако текущее расследование ставит под вопрос дальнейшие перспективы компании и её способность сохранять доверие пользователей и регуляторов.

Что это значит для криптоинвесторов из РФ/СНГ

Для криптоинвесторов из России и стран СНГ ситуация с Zondacrypto служит очередным напоминанием о высоких рисках, связанных с централизованными криптовалютными биржами, особенно теми, которые оперируют в юрисдикциях с менее строгим регулированием или сталкиваются с правовыми проблемами. Исчезновение руководителя и обвинения в мошенничестве могут привести к заморозке активов пользователей и длительным судебным разбирательствам. Рекомендуется диверсифицировать риски, не хранить все средства на одной бирже и по возможности использовать некастодиальные решения для долгосрочного хранения активов. Внимательно изучайте репутацию и лицензии платформ перед размещением на них своих средств.

Частые вопросы

В чем обвиняют криптовалютную биржу Zondacrypto?
Польская прокуратура расследует Zondacrypto по подозрению в мошенничестве, проблемах с доступом пользователей к средствам, а также возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Где находится генеральный директор Zondacrypto Пшемыслав Краль?
По данным польских СМИ, генеральный директор Zondacrypto Пшемыслав Краль в настоящее время находится в Израиле, что затрудняет его доступность для польских правоохранительных органов.
Что означает это расследование для пользователей криптобирж?
Это расследование подчеркивает риски хранения средств на централизованных биржах. Пользователям рекомендуется диверсифицировать активы, изучать репутацию платформ и по возможности использовать некастодиальные решения для обеспечения безопасности своих инвестиций.

