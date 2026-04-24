Польская прокуратура начала расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto по подозрению в мошенничестве и проблемах с доступом к средствам. Тем временем генеральный директор биржи, Пшемыслав Краль, по сообщениям, находится в Израиле.

Расследование в отношении Zondacrypto: гендиректор исчез

Польские правоохранительные органы начали масштабное расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto, одного из крупнейших игроков на местном рынке. Основные претензии прокуратуры связаны с подозрениями в мошенничестве и систематическими проблемами, с которыми сталкиваются пользователи при попытке получить доступ к своим средствам. Ситуация усугубляется тем, что генеральный директор компании, Пшемыслав Краль, по данным польских СМИ, в настоящее время находится в Израиле, что порождает дополнительные вопросы о его роли и ответственности в сложившейся ситуации.

Расследование, инициированное прокуратурой, охватывает период с 2017 по 2023 год. В этот временной промежуток Zondacrypto, ранее известная как BitBay, активно развивалась, привлекая значительное количество пользователей. Однако именно в этот период, как утверждают следователи, могли иметь место неправомерные действия. Польское издание Money.pl сообщило, что Краль, предположительно, находится в Израиле, что делает его недоступным для местных правоохранительных органов. Представители Zondacrypto, в свою очередь, заявили, что Краль не является членом правления компании, а его роль ограничивается должностью генерального директора, не связанной с оперативным управлением. Они также подчеркнули, что компания активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Помимо обвинений в мошенничестве, прокуратура также расследует возможные нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обвинения являются крайне серьезными для любой финансовой организации и могут привести к значительным репутационным и юридическим последствиям. В рамках расследования уже были проведены обыски в офисах компании, а также изъяты документы и электронные носители информации. Ситуация вокруг Zondacrypto привлекает внимание не только польских, но и международных регуляторов, поскольку подобные инциденты подрывают доверие к криптовалютному рынку в целом.

Компания Zondacrypto, основанная в 2014 году, является одной из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж в Польше. Она предлагала широкий спектр услуг, включая торговлю различными криптовалютами, стейкинг и другие финансовые продукты. До 2021 года биржа работала под брендом BitBay, после чего провела ребрендинг. В 2023 году Zondacrypto получила лицензию на работу в Италии, что должно было укрепить её позиции на европейском рынке. Однако текущее расследование ставит под вопрос дальнейшие перспективы компании и её способность сохранять доверие пользователей и регуляторов.

Что это значит для криптоинвесторов из РФ/СНГ

Для криптоинвесторов из России и стран СНГ ситуация с Zondacrypto служит очередным напоминанием о высоких рисках, связанных с централизованными криптовалютными биржами, особенно теми, которые оперируют в юрисдикциях с менее строгим регулированием или сталкиваются с правовыми проблемами. Исчезновение руководителя и обвинения в мошенничестве могут привести к заморозке активов пользователей и длительным судебным разбирательствам. Рекомендуется диверсифицировать риски, не хранить все средства на одной бирже и по возможности использовать некастодиальные решения для долгосрочного хранения активов. Внимательно изучайте репутацию и лицензии платформ перед размещением на них своих средств.