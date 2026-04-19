Цена биткоина достигла $77,5 тыс., но настроения инвесторов остаются крайне низкими. Аналитики считают, что это может способствовать дальнейшему росту BTC.

На прошлой неделе биткоин продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув отметки $77,5 тыс. — максимума за последние 10 недель. Этот скачок произошёл на фоне улучшения ситуации на Ближнем Востоке, что добавило позитивного импульса рынку криптовалют. Однако, несмотря на активное движение цены, данные on-chain аналитики свидетельствуют о том, что настроения инвесторов остаются крайне низкими.

Медвежьи настроения как сигнал к росту?

Согласно данным аналитической компании Santiment, опубликованным в социальной сети X, рыночные настроения в отношении биткоина находятся на экстремально низком уровне даже после недавнего роста. Вопреки ожиданиям, последний всплеск цен не вызвал волны FOMO (страха упустить выгоду) среди инвесторов. Напротив, аналитики отмечают, что на каждые два оптимистичных комментария приходится два пессимистичных.

Santiment также указывает, что розничные инвесторы проявляют признаки усталости, связанной с продолжающимися геополитическими напряжённостями и новостями о перемирии. «Даже несмотря на конец недели, связанный с объявлением перемирия Трампом, розничные инвесторы воспринимают любые новости с долей скепсиса», — отметили аналитики.

Почему низкие настроения могут быть хорошим знаком?

Интересно, что текущие настроения FUD (страх, неопределённость и сомнения) могут стать позитивным сигналом для дальнейшего роста биткоина. Исторически сложилось, что ралли на рынке криптовалют часто заканчиваются, когда настроения инвесторов становятся слишком оптимистичными. Согласно рыночной теории, цены движутся в противоположном направлении от ожиданий толпы.

Как отмечает Santiment, большинство трейдеров скептически относятся к продолжению роста биткоина, ожидая максимума на уровне $84 тыс. Однако аналитики не исключают, что криптовалюта может преодолеть эту отметку и достичь $90 тыс. и выше. «Рынки почти всегда движутся в противоположном направлении от ожиданий толпы, поэтому избегайте следовать за большинством», — подчеркнули в компании.

Тем не менее Santiment предупреждает, что ситуация может измениться в любой момент. Новые события на Ближнем Востоке или политические решения в США могут повлиять на траекторию цены биткоина в ближайшие недели.

Текущая ситуация с ценой BTC

На момент написания статьи цена биткоина составляет около $77,381, что на 3% выше, чем сутки назад. Этот рост продолжает поддерживать интерес к криптовалюте, несмотря на сохраняющиеся сомнения среди инвесторов.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Низкие настроения на рынке могут быть сигналом к тому, что текущий рост биткоина ещё не исчерпал себя. Однако важно учитывать внешние факторы, такие как геополитические события и регуляторные изменения, которые могут повлиять на динамику цен.

Практический вывод: Инвесторам стоит внимательно следить за новостями и анализировать рыночные данные, чтобы принимать обоснованные решения. Не стоит поддаваться эмоциям и следовать за большинством, так как рынок часто движется в противоположном направлении от ожиданий толпы.