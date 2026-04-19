Цена биткоина снизилась до $75 тыс. на фоне эскалации напряжённости между США и Ираном, включая возможное закрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута для транспортировки нефти.

Криптовалютный рынок столкнулся с новой волной неопределённости после сообщений о возможной эскалации конфликта между США и Ираном. Основным фактором давления на биткоин стало заявление о потенциальном закрытии Ормузского пролива — стратегически важного маршрута для транспортировки нефти.

Цена BTC снизилась до отметки $75 тыс., что стало минимальным значением за последние две недели. Аналитики связывают это с ростом геополитической напряжённости и её влиянием на нефтяной рынок. Ормузский пролив является ключевым каналом для экспорта нефти из стран Персидского залива, и его закрытие может привести к резкому росту цен на энергоносители.

Исторически биткоин демонстрировал чувствительность к подобным событиям. В условиях нестабильности на традиционных рынках инвесторы часто пересматривают свои портфели, что может приводить как к оттоку капитала из криптовалют, так и к его притоку в качестве защитного актива.

Текущая ситуация также отражает растущую взаимосвязь между криптовалютным и энергетическим рынками. Увеличение стоимости нефти может повлиять на затраты майнеров, особенно в регионах с высокой зависимостью от импортных энергоресурсов.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров текущая ситуация подчёркивает важность мониторинга геополитических рисков. Закрытие Ормузского пролива может привести к росту цен на энергоносители, что увеличит операционные затраты майнинговых компаний. В то же время биткоин может как потерять в цене на фоне общей рыночной паники, так и укрепить свои позиции в качестве защитного актива в условиях нестабильности.