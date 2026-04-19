Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подтвердил свой оптимистичный взгляд на биткоин, отметив стабилизацию его цены на уровне $75 000.

Биткоин продолжает демонстрировать уверенный рост после недавнего ралли, что укрепляет доверие инвесторов. Крупные фигуры криптоиндустрии, такие как Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подтверждают свой оптимистичный взгляд на первую криптовалюту.

Ардоино опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором выразил уверенность в дальнейшем росте биткоина. Он отметил, что текущая стабилизация цены на уровне $75 000 является важным этапом перед новым рывком. По его словам, это свидетельствует о зрелости рынка и укреплении позиций BTC как цифрового актива.

Напомним, что биткоин недавно преодолел ключевые психологические уровни, что привлекло внимание как институциональных инвесторов, так и розничных трейдеров. Рост сопровождался увеличением объема торгов и активностью на фьючерсных рынках.

Что это значит для российских инвесторов? Стабилизация цены биткоина на высоких уровнях может стать сигналом для тех, кто рассматривает криптовалюту как долгосрочный актив. Однако важно учитывать волатильность рынка и принимать взвешенные решения.