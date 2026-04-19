Arkham Intelligence раскрыла биткоин-кошельки ETF Morgan Stanley

Платформа ончейн-аналитики Arkham Intelligence раскрыла криптовалютные кошельки нового спотового биткоин-ETF от Morgan Stanley. Теперь баланс и операции банка с BTC можно отслеживать публично практически в реальном времени.

Что произошло?

Торги акциями фонда Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) начались на бирже NYSE Arca 8 апреля. Это первый спотовый биржевой продукт на базе первой криптовалюты, выпущенный крупным американским банком.

Аналитическая команда Arkham с высокой точностью определила кастодиальные адреса продукта MSBT. Специалисты верифицировали принадлежность кошельков банку. Пользователи получили возможность наблюдать за притоком и оттоком биткоинов по мере расчетов в сети.

Контекст и мониторинг активов

Традиционный финансовый рынок работает по циклу расчетов T+1. Ончейн-подтверждения появляются на следующий день после принятия инвестиционных решений. Структурная задержка означает, что данные блокчейна отражают вчерашние операции, а не сегодняшние.

С момента запуска фонд приобрел биткоины на сумму $102.79 млн. Объем резервов в блокчейне достиг отметки в 1348 BTC. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас высоко оценил старт торгов. Эксперт включил этот дебют в 1% лучших запусков ETF за прошедший год.

Конкуренция и перспективы рынка

Продукт MSBT берет 0.14% в качестве ежегодной комиссии. Этот показатель — самый низкий среди всех американских спотовых биткоин-ETF. Для сравнения: лидер рынка iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock требует 0.25%. Сейчас IBIT управляет активами на сумму около $57 млрд.

Подразделение Morgan Stanley по управлению капиталом насчитывает около 16 000 консультантов. Они контролируют клиентские средства на сумму $9.3 трлн. Даже небольшое перераспределение портфелей в пользу MSBT способно обеспечить значительный приток капитала.

Кастодианами цифровых активов выступают Coinbase и BNY Mellon. Конкуренты в лице Goldman Sachs и Charles Schwab уже готовят аналогичные криптовалютные продукты. Появление новых участников может привести к дальнейшему снижению комиссионных сборов.

Что это значит для рынка?

Для российских инвесторов и майнеров раскрытие кошельков ETF Morgan Stanley — это возможность отслеживать движение крупных объемов биткоина в реальном времени. Это также свидетельствует о растущей конкуренции среди институциональных игроков, что может привести к снижению комиссий и повышению доступности криптовалютных продуктов для широкого круга инвесторов.