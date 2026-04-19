MicroStrategy сокращает предложение биткоина на рынке

Институциональное подразделение криптобиржи Coinbase опубликовало новый отчёт, в котором аналитики обратили внимание на значительное сокращение ликвидного предложения биткоина. Основной причиной этого процесса названы активные закупки BTC компанией MicroStrategy.

Что произошло?

Согласно данным Coinbase Institutional, доля цифровых активов на балансах корпораций превысила 4% от общего предложения биткоина. Лидером в этой области остаётся MicroStrategy, которая на данный момент владеет 780 897 BTC. Это делает её крупнейшим корпоративным инвестором в мире.

Основатель компании Майкл Сейлор прокомментировал ситуацию в социальной сети X: «Невозможно заблокировать биткоин». Его заявление подчёркивает уверенность в долгосрочной стратегии компании.

Контекст

За последние два года объём корпоративных инвестиций в цифровые активы вырос в четыре раза. MicroStrategy продолжает регулярно приобретать биткоин каждый квартал без временных ограничений. С начала 2026 года доходность корпоративного портфеля составила 5,6%.

Эксперты отмечают, что стратегия покупок MicroStrategy играет ключевую роль при прорыве важных технических уровней. В такие моменты активизируются другие участники рынка, включая трейдеров, системные фонды и торговые алгоритмы, что усиливает движение курса.

Реакция рынка

Несмотря на значительное влияние корпоративных резервов на доступность активов, аналитики Coinbase отмечают ограниченное воздействие на цену. Ожидаемые сделки, притоки в ETF и продажи майнеров размывают этот эффект. Хеджирование рисков через деривативы также снижает влияние компании на конкретную торговую сессию.

Прогноз

Руководство MicroStrategy планирует продолжать свои регулярные инвестиции. Компания обещает приобретать активы каждый квартал без ограничений по времени. Роль корпоративных покупок напрямую зависит от текущей стадии рыночного цикла. Они могут влиять на торги через сокращение предложения или поддержку ценовых прорывов.

Децентрализованная архитектура биткоина рассматривается как надёжная защита от любого подавления. Корпоративные резервы ускоряют интеграцию актива вне зоны контроля любых правительств.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров активность MicroStrategy служит индикатором растущего интереса институциональных игроков к биткоину. Однако стоит учитывать, что влияние корпоративных покупок на цену может быть ограничено другими рыночными факторами, такими как ETF и активность майнеров.