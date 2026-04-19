Трафик от ИИ на сайты ритейлеров США вырос на 393% в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года трафик от ИИ на сайты американских ритейлеров увеличился на 393%, при этом такие посетители генерируют больше дохода, чем обычные покупатели.

В первом квартале 2026 года трафик, генерируемый искусственным интеллектом (ИИ) на сайты американских ритейлеров, вырос на 393%. Это значительное увеличение свидетельствует о растущей роли ИИ в онлайн-торговле. Примечательно, что такие посетители, известные как «агентные покупатели», генерируют больше дохода, чем обычные пользователи.

Агентные покупатели — это программы на основе ИИ, которые автоматизируют процесс покупок, анализируя цены, доступность товаров и другие параметры. Они способны принимать решения быстрее и эффективнее, чем люди, что делает их ценными для ритейлеров. Эти системы могут работать круглосуточно, что также способствует увеличению трафика и продаж.

Рост трафика от ИИ совпадает с общим увеличением использования искусственного интеллекта в различных отраслях. В последние годы компании активно внедряют ИИ для оптимизации процессов, улучшения клиентского опыта и повышения эффективности. Ритейл не стал исключением, и теперь ИИ играет ключевую роль в привлечении клиентов и увеличении доходов.

Что это значит для рынка? Во-первых, ритейлеры, которые внедряют технологии ИИ, получают конкурентное преимущество. Во-вторых, это может привести к изменению стратегий маркетинга и продаж, поскольку компании будут ориентироваться на автоматизированных покупателей. В-третьих, рост использования ИИ может повлиять на рынок труда, сокращая потребность в некоторых традиционных ролях.

Частые вопросы

Что такое агентные покупатели?
Агентные покупатели — это программы на основе ИИ, которые автоматизируют процесс покупок, анализируя цены и доступность товаров.
Почему трафик от ИИ важен для ритейлеров?
Трафик от ИИ важен, потому что такие посетители генерируют больше дохода, чем обычные покупатели, и работают круглосуточно.
Как рост трафика от ИИ повлияет на рынок?
Рост трафика от ИИ может привести к изменению маркетинговых стратегий и сокращению традиционных ролей в ритейле.

