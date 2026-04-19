Ключевые криптоакции для наблюдения на этой неделе: CRCL, MicroStrategy и Coinbase. Инвесторы внимательно следят за предстоящим заседанием ФРС.

На этой неделе, с 28 по 29 апреля, внимание инвесторов приковано к ключевым криптоакциям, таким как CRCL, MicroStrategy (MSTR) и Coinbase (COIN). Эти активы могут показать повышенную волатильность в связи с предстоящим заседанием Федерального резерва (ФРС).

Биткоин продолжает держаться выше отметки в 77 000 долларов, демонстрируя устойчивость, несмотря на макроэкономическую неопределенность. Эфириум также торгуется выше уровня в 2 300 долларов, что указывает на стабильность на рынке.

Заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) традиционно вызывает повышенный интерес у трейдеров, так как решения ФРС могут существенно повлиять на финансовые рынки, включая криптовалюты. В этом контексте акции компаний, связанных с криптовалютной индустрией, становятся объектом пристального внимания.

MicroStrategy, известная своими крупными инвестициями в биткоин, продолжает оставаться в фокусе инвесторов. Coinbase, как одна из крупнейших криптобирж, также может показать значительные колебания в цене в зависимости от рыночных условий. CRCL, представляющая собой ETF, связанный с криптовалютами, также может быть подвержена волатильности.

Что это значит для российских инвесторов? В условиях глобальной неопределенности и предстоящих решений ФРС, российским трейдерам стоит внимательно следить за динамикой ключевых криптоакций. Решения ФРС могут повлиять на курс доллара и, соответственно, на стоимость криптовалют, что делает наблюдение за этими акциями особенно важным.