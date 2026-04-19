На фоне растущего интереса институциональных инвесторов к криптовалютам, публичные компании продолжают наращивать свои портфели биткоина. Согласно последним данным, такие компании, как Strategy, Twenty One и Metaplanet, владеют криптоактивами на миллиарды долларов, что делает их одними из крупнейших игроков на рынке.

Крупнейшие держатели биткоина

Среди публичных компаний, активно инвестирующих в биткоин, выделяются несколько ключевых игроков. Strategy, Twenty One и Metaplanet возглавляют список с портфелями, превышающими миллиарды долларов. Эти компании не только увеличивают свои криптохолдинги, но и активно используют их в своей стратегии развития.

Другие компании, такие как MicroStrategy, также продолжают наращивать свои позиции в биткоине. MicroStrategy, например, недавно объявила о покупке дополнительных биткоинов на сумму более 1 миллиарда долларов, что значительно увеличило их общий портфель.

Влияние на рынок

Инвестиции публичных компаний в биткоин оказывают значительное влияние на рынок криптовалют. Крупные покупки могут вызывать рост цен, а также повышать доверие к криптовалютам со стороны других инвесторов. Кроме того, такие инвестиции способствуют легитимизации биткоина как актива.

Эксперты отмечают, что увеличение числа публичных компаний, инвестирующих в биткоин, может привести к дальнейшему росту его стоимости. Это также может способствовать развитию инфраструктуры для криптовалют, включая создание новых финансовых инструментов и услуг.

Что это значит

Для России и стран СНГ активность публичных компаний на крипторынке может стать важным сигналом для местных инвесторов. Увеличение интереса к биткоину со стороны крупных игроков может способствовать росту его популярности и принятию на локальных рынках. Это также может повлиять на регуляторную среду, стимулируя власти к разработке более четких правил для криптовалют.