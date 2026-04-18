Крупные публичные майнинговые компании активно переключают свои мощности на задачи искусственного интеллекта, что может привести к значительному снижению доходов от добычи биткоина в ближайшие годы. Аналитики предупреждают о потенциальном падении доли BTC в выручке до 30%.

Массовый переход майнеров на ИИ-вычисления

Основатель Capriole Investments, Чарльз Эдвардс, высказал опасения относительно стремительной переориентации биткоин-майнеров на сферу искусственного интеллекта. По его прогнозам, в течение ближайших 2-3 лет доходы от майнинга биткоина могут сократиться до 30% от общей выручки компаний. Эта тенденция, по мнению аналитика, свидетельствует о значительном изменении приоритетов в индустрии.

Многие ведущие публичные майнинговые компании уже объявили о своих планах по интеграции мощностей в сегмент ИИ. Хотя на данный момент доходы от искусственного интеллекта составляют в среднем лишь 13% от общей выручки этих предприятий, что делает биткоин основным источником прибыли, ситуация может кардинально измениться. Согласно заявленным целям компаний, к 2027-2028 годам большинство из них планируют получать основную часть своих доходов именно от ИИ-вычислений.

Эдвардс подчеркнул, что компании, нацеленные на почти полный переход к ИИ, демонстрируют наилучшие показатели на фондовом рынке. «Те, кто ставит целью более 80% доли ИИ в выручке, увидели рост своих акций в среднем более чем на 500%», — отметил аналитик. В то же время, компании с менее амбициозными планами (менее 60% доходов от ИИ) показали значительно меньший рост, а некоторые даже столкнулись с отрицательной доходностью за последние два года.

Влияние на сеть Биткоина и хэшрейт

Биткоин известен как криптовалюта, безопасность которой обеспечивается мощной майнинговой сетью. Однако текущая переориентация крупных игроков на ИИ-вычисления вызывает вопросы о будущем распределении вычислительных ресурсов. Хотя пока неясно, насколько сильно этот сдвиг повлиял на траекторию развития сети, данные Blockchain.com показывают снижение хэшрейта Биткоина в последние месяцы. Это может быть связано как с переходом на высокопроизводительные вычисления для ИИ, так и с общим снижением цены биткоина.

Тем не менее, даже если прямое влияние на хэшрейт еще не проявилось в полной мере, прогнозы по доходам указывают на неизбежность значительных изменений. «Биткоин когда-то славился самой большой вычислительной сетью в мире», — заявил Эдвардс. — «Теперь она со скоростью света коллапсирует в ИИ».

«В среднем текущая выручка от биткоина, как ожидается, упадет с 90% до всего лишь 30% в ближайшие 2-3 года!» — Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments.

На момент написания новости, курс биткоина составляет около $76 200, демонстрируя рост на 5,5% за последнюю неделю.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-майнеров и инвесторов эта тенденция означает необходимость внимательно следить за стратегиями крупных игроков. Переход на ИИ может привести к изменению конкурентной среды в майнинге биткоина, потенциально снижая прибыльность для тех, кто не сможет адаптироваться. Долгосрочная перспектива диверсификации доходов за счет ИИ-вычислений становится все более актуальной, особенно для крупных ферм, располагающих значительными энергетическими мощностями и инфраструктурой.

Практическое замечание для майнеров

Майнерам, особенно тем, кто использует ASIC-оборудование, следует учитывать, что их устройства оптимизированы исключительно для добычи криптовалют и не могут быть перепрофилированы для ИИ-вычислений. Это подчеркивает важность оценки долгосрочной рентабельности майнинга BTC и изучения возможностей диверсификации инвестиций. Возможно, стоит рассмотреть варианты инвестирования в компании, которые успешно интегрируют ИИ-направления, или изучить потенциал других криптовалют, если доходность биткоина продолжит снижаться относительно ИИ-сектора.