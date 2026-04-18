Michael Saylor изменил стратегию выплаты дивидендов STRC

Компания Strategy, возглавляемая известным биткоин-энтузиастом Майклом Сэйлором, объявила о переходе на бимесячные выплаты дивидендов по своим привилегированным акциям STRC. Это решение направлено на снижение волатильности и обеспечение стабильных покупок биткоина.

Новая стратегия компании предполагает выплату дивидендов дважды в месяц, что делает STRC единственными привилегированными акциями на рынке с такой частотой выплат. По словам представителей Strategy, это позволит инвесторам получать более предсказуемый доход и снизит риски, связанные с колебаниями рынка.

Майкл Сэйлор, известный своей приверженностью к биткоину, отметил, что данное решение также поможет компании более эффективно управлять своими активами и продолжать наращивать свои резервы криптовалюты. «Мы стремимся создать максимально устойчивую и предсказуемую модель для наших инвесторов», — заявил Сэйлор.

Переход на бимесячные выплаты дивидендов является частью более широкой стратегии компании, направленной на укрепление позиций на рынке и привлечение новых инвесторов. Strategy продолжает активно инвестировать в биткоин, считая его одним из наиболее перспективных активов на долгосрочную перспективу.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ это нововведение может стать дополнительным стимулом для инвестирования в акции Strategy. Более частые выплаты дивидендов позволяют снизить риски и обеспечить более стабильный доход, что особенно важно в условиях нестабильного рынка. Кроме того, это решение подчеркивает уверенность компании в будущем биткоина и её готовность продолжать инвестировать в криптовалюту.