Крупный игрок Hyperliquid открыл шорт на $38 млн против биткоина

На децентрализованной бирже Hyperliquid зафиксирована значительная короткая позиция, направленная против биткоина (BTC) и нескольких альткоинов. Общий объем этого шорта, принадлежащего одному крупному трейдеру, известному как «кит», достигает $38 миллионов. Эта активность вызвала дискуссии в криптосообществе относительно ее потенциального влияния на динамику рынка и того, является ли она предвестником дальнейшего снижения цен.

Согласно данным, опубликованным аналитической платформой Lookonchain, этот трейдер, идентифицируемый по адресу 0x3d3, накопил короткие позиции на сумму $28,4 миллиона против биткоина. Помимо BTC, «кит» также открыл шорты по ряду других криптовалют: $3,5 миллиона против Solana (SOL), $2,5 миллиона против WIF, $1,5 миллиона против Dogecoin (DOGE) и $1,4 миллиона против Ethereum (ETH). Эти данные свидетельствуют о комплексной стратегии, направленной на получение прибыли от потенциального падения цен на широкий спектр криптоактивов.

Примечательно, что средняя цена открытия короткой позиции по биткоину для этого трейдера составляет $69 313. На момент публикации этой информации цена BTC колебалась в районе $69 500, что означает, что позиция находится на грани безубыточности или с минимальным убытком. Это подчеркивает высокую волатильность рынка и риски, связанные с крупными спекулятивными операциями. Общая сумма открытых позиций трейдера на Hyperliquid составляет $38 миллионов, при этом на его счету имеется $11,5 миллиона в стейблкоинах USDC, что служит обеспечением для этих шортов.

Hyperliquid — это относительно новая децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, запущенная в 2023 году. Она использует собственную технологию Hyperliquid L1, основанную на консенсусе Tendermint, что обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки. Платформа предлагает торговлю с кредитным плечом до 50x и поддерживает широкий спектр криптовалют. Ее децентрализованная природа означает, что все операции происходят без участия посредников, что привлекает трейдеров, ищущих анонимность и контроль над своими активами.

Что это значит для рынка и майнеров из СНГ

Появление такой крупной короткой позиции от одного игрока может быть воспринято как медвежий сигнал, однако его влияние на общий рынок не всегда однозначно. В прошлом крупные «киты» часто ошибались в своих прогнозах, и их действия не приводили к ожидаемому обвалу. Тем не менее, такая активность может усилить краткосрочную волатильность, особенно если другие трейдеры начнут следовать этому примеру. Для инвесторов и майнеров из России и СНГ это означает необходимость повышенной осторожности и диверсификации рисков. В условиях нестабильности важно следить за фундаментальными показателями рынка, а не только за действиями отдельных крупных игроков. Майнерам стоит учитывать, что падение цен на биткоин и альткоины напрямую влияет на их прибыльность, поэтому важно иметь запас прочности и стратегию на случай снижения доходности.