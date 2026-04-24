Аналитики VanEck указывают на два ключевых индикатора, предвещающих рост биткоина: отрицательные ставки фондирования и падение хешрейта. Эти факторы исторически связаны с последующим увеличением стоимости BTC, отражая осторожность рынка, а не капитуляцию.

Анализ VanEck: Отрицательное фондирование и снижение хешрейта как предвестники роста BTC

Согласно последнему отчету инвестиционной компании VanEck, текущие данные по деривативам и ончейн-активности биткоина указывают на формирование благоприятной ситуации для роста актива. Эксперты выделяют два основных индикатора: глубоко отрицательные ставки фондирования и кластерное снижение хешрейта. Эти явления, по их мнению, свидетельствуют скорее об осторожном настроении рынка, чем о капитуляции, и исторически предшествовали значительному росту стоимости биткоина.

В своем анализе VanEck отмечает, что реализованная волатильность биткоина снизилась с примерно 56% до 41% на фоне ослабления геополитической напряженности между США и Ираном. Одновременно с этим, средняя 7-дневная ставка фондирования опустилась до отметки около -1,8%, что является самым низким показателем с 2023 года и соответствует 10-му процентилю значений с конца 2020 года.

Исторический анализ VanEck показывает, что с 2020 года средняя 30-дневная доходность биткоина в периоды отрицательного фондирования составляла 11,5% по сравнению с 4,5% за все периоды. При этом в 77% случаев наблюдался положительный результат. Когда годовая ставка фондирования опускалась ниже -5%, средняя последующая 30-дневная доходность достигала 19,4%, а 180-дневная — 70%. Это делает отрицательное фондирование повторяющимся контр-трендовым сигналом к покупке. Кроме того, 19 из 50 лучших 180-дневных периодов доходности с 2020 года начинались в дни с отрицательным фондированием, хотя такие периоды составляли лишь около 13,6% от общего объема выборки.

Снижение хешрейта и его влияние на рынок

На стороне майнинга наблюдается снижение 30-дневной скользящей средней хешрейта до 16-го процентиля за 30 дней и 9-го процентиля за 90 дней. Сложность майнинга также уменьшилась до 5-го и 6-го процентилей на соответствующих горизонтах. С декабря 2025 года было зафиксировано три эпизода устойчивого снижения хешрейта, что является самой плотной кластеризацией с момента запрета майнинга в Китае в 2021 году. Последнее падение хешрейта, составившее около 6,7%, завершилось 15 апреля 2026 года.

Анализ семи завершенных исторических снижений хешрейта показывает, что в шести случаях цена биткоина была выше через 90 дней, со средней медианной прибылью в 37,7% и медианной прибылью в 63,1% за 180 дней. Это подчеркивает, что снижение хешрейта часто предшествует восходящему движению цены.

Данные по деривативам и ончейн-активности отражают скорее осторожный настрой, нежели полную капитуляцию. Премии по пут-опционам относительно спотового объема более чем в шесть раз превышают уровень апреля 2024 года, а активное предложение за последние 180 дней сократилось до 28,4%, что указывает на увеличение периода бездействия держателей. Долгосрочные держатели, особенно те, кто владеет биткоином 7-10 лет и более 10 лет, увеличили объем потраченных монет до 85-го и 90-го процентилей за последние четыре года. Однако VanEck подчеркивает, что такие движения не всегда означают прямые продажи.

«Как снижение хешрейта, так и отрицательные ставки фондирования исторически ассоциировались с сильной будущей доходностью BTC. В связи с этим мы становимся все более оптимистичными в отношении биткоина», — отмечают аналитики VanEck.

Что это значит для инвесторов и майнеров из России и СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, выводы VanEck могут служить важным ориентиром. Отрицательные ставки фондирования на рынке деривативов часто указывают на доминирование коротких позиций, что в условиях перепроданности может привести к быстрому росту цены за счет ликвидации этих позиций (шорт-сквиз). Сочетание этого фактора со снижением хешрейта, которое исторически коррелировало с последующим ростом цены BTC, создает мощный бычий сигнал.

Для майнеров, особенно в регионах с высокой стоимостью электроэнергии, снижение хешрейта и сложности майнинга может временно улучшить экономику добычи. Меньшая конкуренция за блоки означает потенциально больший доход на единицу вычислительной мощности. Однако следует помнить, что снижение хешрейта может быть вызвано различными факторами, включая отключение неэффективного оборудования или перебои с электроснабжением. В долгосрочной перспективе, если прогнозы VanEck сбудутся и цена биткоина вырастет, это компенсирует временные трудности и стимулирует возвращение хешрейта к росту.

Практическое замечание для майнеров

В условиях снижения хешрейта и сложности майнинга, текущий момент может быть благоприятным для переоценки эффективности вашего оборудования. Если вы используете устаревшие ASIC-майнеры, возможно, сейчас самое время рассмотреть их модернизацию или замену на более энергоэффективные модели. Снижение сложности временно увеличивает доходность, но в случае роста цены BTC и последующего возвращения хешрейта к росту, неэффективное оборудование снова окажется под давлением. Анализируйте свои операционные расходы и будьте готовы к возможным изменениям в динамике рынка.