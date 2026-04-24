Теннесси криминализирует владение и эксплуатацию криптоматов

Власти штата Теннесси приняли закон, который делает владение и эксплуатацию биткоин- и других криптовалютных банкоматов уголовным преступлением. Это решение выводит Теннесси на второе место среди американских штатов, полностью запретивших подобные устройства. Новый закон вступает в силу, создавая прецедент для дальнейшего ужесточения регулирования криптовалютного сектора в США.

Ранее аналогичный запрет был введен в штате Нью-Йорк, где регуляторы также выражали обеспокоенность по поводу использования криптоматов для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Законодатели Теннесси аргументируют свое решение схожими опасениями, подчеркивая необходимость усиления контроля за транзакциями, осуществляемыми через эти устройства. По их мнению, анонимность, которую предоставляют криптоматы, создает благоприятную среду для преступников.

Криптовалютные банкоматы, или криптоматы, позволяют пользователям покупать и продавать цифровые активы, такие как биткоин, за наличные. Они стали популярным инструментом для быстрого обмена фиатных денег на криптовалюту, особенно среди тех, кто не имеет доступа к традиционным банковским услугам или предпочитает сохранять анонимность. Однако отсутствие строгих процедур KYC (Знай своего клиента) на многих таких устройствах давно вызывает вопросы у финансовых регуляторов по всему миру.

Индустрия криптоматов активно развивалась в последние годы, предлагая удобный способ входа в мир криптовалют для широкой аудитории. По данным Coin ATM Radar, на начало 2024 года в мире насчитывалось десятки тысяч криптоматов, значительная часть которых расположена в США. Запрет в Теннесси может стать сигналом для других штатов, побуждая их пересмотреть свое отношение к этим устройствам и, возможно, ввести аналогичные ограничения. Это, в свою очередь, может замедлить распространение криптовалют и усложнить доступ к ним для обычных граждан.

«Законодатели все чаще обращают внимание на потенциальные риски, связанные с анонимными транзакциями через криптоматы», — отмечает один из представителей индустрии.

Для майнеров и операторов оборудования, таких как ASIC-майнеры, этот запрет напрямую не влияет на их деятельность по добыче криптовалюты. Однако он создает негативный фон для всей криптоиндустрии, усложняя процесс обналичивания заработанных средств и снижая общую ликвидность на рынке. Уменьшение числа точек входа и выхода из криптовалют может косвенно повлиять на спрос и, как следствие, на прибыльность майнинга в долгосрочной перспективе, особенно для мелких игроков, ориентированных на быстрый оборот средств.

Что это значит для русскоязычного читателя?

Для русскоязычных инвесторов и майнеров, особенно из России и стран СНГ, ситуация в Теннесси является важным индикатором глобальных регуляторных тенденций. Хотя прямого влияния на российский рынок нет, ужесточение контроля за криптоматами в США может послужить примером для регуляторов в других юрисдикциях. В России и странах СНГ также обсуждаются вопросы регулирования криптовалют, и подобные прецеденты могут быть учтены при формировании местной политики. Это подчеркивает растущую потребность в прозрачности и соблюдении правил KYC/AML для всех участников крипторынка, независимо от их местоположения.