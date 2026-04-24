Децентрализованная автономная организация Aave (DAO) голосует по предложению о выделении 25 000 ETH из своей казны для участия в инициативе DeFi United по восстановлению обеспечения токена rsETH Kelp DAO. Это решение последовало за инцидентом с мостом 18 апреля, который привел к значительной нехватке средств.

Aave DAO голосует за поддержку восстановления rsETH Kelp DAO

Децентрализованная автономная организация (DAO) протокола Aave рассматривает предложение о выделении 25 000 ETH из своих резервов. Эти средства предназначены для участия в масштабной инициативе по восстановлению обеспечения токена rsETH проекта Kelp DAO. Данное решение является частью более широкой коалиции под названием «DeFi United», сформированной после инцидента с мостом 18 апреля, который привел к значительной нехватке средств в rsETH.

Предложение, опубликованное сервис-провайдером Aave TokenLogic, предусматривает, что вклад Aave станет крупнейшим единовременным пожертвованием в рамках «DeFi United». В эту коалицию уже входят такие известные проекты, как EtherFi, Lido, Ethena, Mantle, Ink Foundation, BGD Labs, а также ряд индивидуальных участников. Основная цель объединения — восстановить полное обеспечение rsETH и защитить пользователей, чьи активы пострадали на различных рынках Aave V3.

Подробности инцидента и текущий дефицит

Инцидент, произошедший 18 апреля, привел к выводу 152 577 rsETH через адаптер моста LayerZero проекта Kelp. Это создало первоначальный дефицит в размере примерно 163 183 ETH. Однако последующие действия по восстановлению и заморозке активов позволили значительно сократить эту сумму. Kelp DAO удалось заморозить токены на сумму около 43 168 ETH. Кроме того, Совет безопасности Arbitrum заблокировал 30 766 ETH, принадлежащих злоумышленнику. Ожидается, что ликвидация позиций хакера на платформах Aave и Compound принесет еще около 14 168 ETH.

Несмотря на эти усилия, текущий остаточный дефицит финансирования составляет приблизительно 75 081 ETH. Вклад Aave в размере 25 000 ETH значительно сократит эту сумму, демонстрируя солидарность и стремление к стабильности в экосистеме децентрализованных финансов.

Что это значит для криптосообщества и пользователей из РФ/СНГ

Данное событие подчеркивает важность децентрализованного управления и коллективной ответственности в сфере DeFi. Участие Aave DAO в восстановлении Kelp DAO демонстрирует стремление крупных игроков поддерживать стабильность экосистемы и защищать пользователей от последствий взломов. Для инвесторов и пользователей из России и СНГ это служит напоминанием о рисках, связанных с мостовыми решениями и необходимостью диверсификации активов. Также это показывает, что даже в случае инцидентов сообщество DeFi способно мобилизоваться для минимизации ущерба, что может укрепить доверие к децентрализованным протоколам в долгосрочной перспективе.