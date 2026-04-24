В то время как биткоин демонстрирует восстановление, крупные держатели BTC активно наращивают свои позиции, используя коррекции для входа. Их стратегия отличается от поведения среднесрочных инвесторов, которые пока не проявляют такой активности.

Крупные игроки возвращаются за биткоином

На фоне текущего восстановления стоимости биткоина, крупные инвесторы, владеющие значительными объемами криптовалюты, вновь активизировали свои покупки. Это поведение контрастирует со стратегией среднесрочных держателей, которые пока остаются в стороне. Динамика курса, достигшего 77 670 долларов США к 24 апреля, может скрывать более глубокие процессы на рынке, где крупные игроки используют каждый спад для наращивания позиций.

С 24 февраля биткоин находится в рамках восходящего ценового канала, и возврат выше отметки в 77 000 долларов выглядит как позитивный сигнал. Однако данные ончейн-аналитики показывают, что мотивы разных групп инвесторов существенно различаются. Понимание этих различий помогает оценить истинные намерения крупных участников рынка.

Стратегии накопления: киты против среднесрочных инвесторов

Инвесторы, чьи балансы варьируются от 10 000 до 100 000 биткоинов, действуют по четкой схеме: они приобретают актив на локальных минимумах. Эти участники рынка, пережив фазу роста, временно приостанавливают покупки, ожидая следующей коррекции. Платформа Santiment подтверждает эту тенденцию, демонстрируя стремительный рост запасов у данной категории пользователей.

В начале февраля, после падения цены ниже 62 000 долларов, их балансы увеличились с 2,26 млн до 2,27 млн биткоинов всего за четыре дня. Аналогичная ситуация повторилась весной: с 23 марта по начало апреля, когда курс достиг минимума около 67 700 долларов, инвесторы нарастили резервы с 2,23 млн до 2,26 млн BTC. Новая волна приобретений началась 22 апреля, что указывает на последовательную стратегию накопления на спадах.

Апрельские покупки имеют техническое обоснование: на 12-часовом графике 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекла 200-периодную EMA снизу вверх. Такое пересечение произошло в день возобновления активности покупателей, что свидетельствует о краткосрочных торговых операциях, а не о долгосрочных инвестициях. Игроки стремятся получить быструю выгоду, а не делают ставку на продолжительный рост.

Отчет ARK Invest и пассивность среднесрочных держателей

Квартальный отчет ARK Invest дополняет общую картину, показывая значительный рост активов крупных фондов. Их запасы увеличились на 69% в первом квартале 2026 года, достигнув 3,60 млн монет по сравнению с 2,13 млн. Это произошло на фоне 22%-й коррекции рынка, что является самыми высокими темпами накопления с 2020 года. После падения цена актива восстановилась, подтверждая интерес к покупкам на просадках.

Текущие покупки инвесторов происходят по цене около 77 000 долларов. Отчет ARK Invest также указывает на уровень 68 200 долларов как значимый, что подтверждает интерес участников к отскокам, а не к поиску абсолютного рыночного дна.

Для устойчивого восстановления рынка необходимо участие среднесрочных инвесторов, которые пока не наращивают свои позиции. Метрика изменения чистой позиции от Glassnode, отслеживающая баланс покупок и продаж среди этой группы, достигла пика в 38 401 биткоин 21 апреля. Это говорит о том, что среднесрочные держатели пока не проявляют активного интереса к накоплению, что может замедлить дальнейший рост.

Что это значит для майнеров и инвесторов из СНГ?

Для майнеров из России и СНГ текущая ситуация означает, что крупные игроки активно используют коррекции для увеличения своих запасов. Это может указывать на долгосрочную уверенность в биткоине, несмотря на краткосрочные колебания. Если вы майнер, это хороший момент для пересмотра стратегии продажи добытых монет: возможно, стоит удерживать часть активов, ожидая дальнейшего роста, или использовать текущие ценовые уровни для фиксации прибыли, если это соответствует вашей бизнес-модели. Важно следить за поведением среднесрочных инвесторов, поскольку их активность может стать катализатором для следующей фазы роста. Для инвесторов это сигнал к внимательному отслеживанию рыночных коррекций как потенциальных точек входа, но с учетом осторожности среднесрочных держателей.