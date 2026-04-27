Kbank и Ripple тестируют трансграничные переводы на блокчейне

Южнокорейский Kbank, один из ведущих цифровых банков страны, объявил о начале пилотного проекта по тестированию трансграничных денежных переводов с использованием блокчейн-технологий Ripple. Это сотрудничество происходит на фоне активной подготовки южнокорейских компаний к внедрению новых правил регулирования стейблкоинов и других цифровых активов.

Инициатива Kbank направлена на повышение эффективности и снижение стоимости международных транзакций. Использование платформы RippleNet, разработанной Ripple, позволяет осуществлять переводы быстрее и прозрачнее по сравнению с традиционными банковскими системами. Это особенно актуально для Южной Кореи, где объемы трансграничных платежей постоянно растут, а конкуренция на рынке финансовых услуг усиливается.

Тестирование технологии RippleNet позволит Kbank оценить потенциал блокчейна для оптимизации своих операционных процессов. Система RippleNet, использующая технологию распределенного реестра, обеспечивает мгновенное подтверждение транзакций и снижает риски, связанные с посредниками. Это может значительно улучшить пользовательский опыт для клиентов Kbank, предлагая им более быстрые и дешевые способы отправки и получения денег из-за рубежа.

Параллельно с этим, Южная Корея активно работает над созданием комплексной нормативно-правовой базы для регулирования криптовалютного рынка. Ожидается, что новые правила затронут стейблкоины, а также другие категории цифровых активов, что потребует от финансовых учреждений, таких как Kbank, адаптации своих бизнес-моделей и технологических решений. Сотрудничество с Ripple может стать стратегическим шагом для Kbank в преддверии этих изменений, позволяя банку заранее интегрировать передовые блокчейн-решения.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам самые передовые и эффективные финансовые услуги», — заявил представитель Kbank.

Этот шаг Kbank также отражает глобальный тренд, при котором традиционные финансовые институты все активнее исследуют и внедряют блокчейн-технологии для улучшения своих услуг. Ripple, в свою очередь, продолжает расширять свое присутствие на азиатских рынках, предлагая свои решения для трансграничных платежей.

Что это значит для рынка СНГ и майнеров?

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, новость о сотрудничестве Kbank с Ripple подчеркивает растущую интеграцию блокчейн-технологий в традиционную финансовую систему. Это свидетельствует о том, что даже в условиях ужесточения регулирования, крупные банки видят ценность в децентрализованных решениях для оптимизации своих операций. Успешное внедрение таких систем в Южной Корее может послужить примером для других стран, включая те, что входят в СНГ, где вопрос трансграничных платежей также стоит остро. Для майнеров напрямую это не влияет на доходность, но косвенно указывает на укрепление инфраструктуры, что может способствовать росту общего интереса к криптовалютам и блокчейну.