Законопроект Clarity Act, регулирующий стейблкоины, столкнулся с задержками в Сенате США. Банки лоббируют ограничения на доходность стейблкоинов, опасаясь оттока депозитов, но эксперты считают, что это не остановит развитие крипторынка.

Законопроект Clarity Act: борьба банков и будущее стейблкоинов

Законопроект Clarity Act, призванный регулировать рынок стейблкоинов в США, столкнулся с серьезными задержками в Сенате. Несмотря на это, участники криптоиндустрии выражают уверенность в неизбежности развития сектора, считая сопротивление традиционных банков «борьбой с побочным шоу».

Генеральный директор криптостраховой компании Meanwhile, Закари Таунсенд, утверждает, что лоббирование традиционными банками запрета на доходные стейблкоины является попыткой остановить прогресс. «Каждый действующий игрок борется с более совершенным финансовым продуктом», — заявил Таунсенд, подчеркивая, что задержка Clarity Act не изменит конечный результат. По его мнению, банки могут лоббировать и откладывать, но в конечном итоге они все равно потеряют долю рынка.

Оптимистичный прогноз Таунсенда прозвучал на фоне того, что Банковский комитет Сената не смог назначить рассмотрение Clarity Act на апрель, перенеся дебаты на май. Основными камнями преткновения остаются три ключевых момента: положения о децентрализации, необходимость обеспечения достаточного количества голосов республиканцев и вопрос доходности стейблкоинов. Задержка произошла даже несмотря на то, что бывший президент Дональд Трамп публично выразил поддержку законопроекту, заявив о готовности немедленно его подписать.

Суть разногласий: доходность стейблкоинов и отток депозитов

Центральным вопросом в дебатах является возможность стейблкоинов предлагать процентный доход. Ранее подписанный Трампом в июле 2025 года закон Genius Act требует от эмитентов стейблкоинов поддерживать полное резервирование токенов в соотношении один к одному. Эти резервы могут включать доллары США, банкноты Федеральной резервной системы, застрахованные депозиты, краткосрочные казначейские облигации и фонды денежного рынка. Важно отметить, что этот закон прямо запрещает эмитентам предлагать прямой процентный доход держателям стейблкоинов, но не блокирует аффилированным лицам или третьим сторонам возможность структурировать доходные продукты на их основе. Некоторые версии предлагаемого Clarity Act призваны полностью устранить эту лазейку.

Банковские группы утверждают, что разрешение стейблкоинам предлагать конкурентную доходность может привести к оттоку депозитов из традиционных банковских счетов. Поскольку резервы стейблкоинов полностью обеспечены, а не кредитуются по принципу частичного резервирования, критики опасаются, что это может сократить кредитный потенциал банковской системы.

Однако экономический анализ Белого дома, опубликованный в начале апреля, представляет иную картину. Согласно базовой модели, устранение доходности стейблкоинов увеличит банковское кредитование всего на 2,1 миллиарда долларов, что составляет примерно 0,02% от общего объема кредитования, при этом накладывая чистые социальные издержки в размере 800 миллионов долларов. Крупные банки получат 76% этого скромного прироста кредитования, а общинные банки — около 500 миллионов долларов, или увеличение их кредитования на 0,026%. Даже при самых пессимистичных сценариях, включая шестикратный рост доли стейблкоинов в депозитах и полное блокирование резервов в некредитуемых наличных средствах, модель предсказывает увеличение совокупных банковских кредитов на 4,4%. В этом экстремальном сценарии кредитование общинных банков вырастет на 6,7%.

Таунсенд рассматривает эти дебаты как символические, полагая, что миграция депозитов носит структурный характер. В январе Standard Chartered прогнозировал, что банки могут потерять до 1,5 триллиона долларов депозитов в пользу стейблкоинов к 2028 году, независимо от правил доходности.

Перспективы принятия и влияние на рынок

Законодательный календарь становится все более плотным. Сенатор-республиканец Том Тиллис запросил дополнительное время для консультаций с банками по вопросу доходности и подготовки проекта текста. Если законопроект не будет принят до промежуточных выборов в ноябре, его рассмотрение может быть отложено на годы, как отмечает Алекс Торн, руководитель отдела исследований Galaxy Digital. «Если рассмотрение затянется после середины мая, вероятность принятия закона в 2026 году резко снизится», — предупредил Торн. По его оценкам, шансы на подписание Clarity Act в 2026 году составляют примерно 50 на 50, а возможно и ниже. Участники платформы Polymarket оценивают вероятность принятия Clarity Act в 2026 году в 47%, что значительно ниже 82% в феврале.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Задержки с принятием Clarity Act в США подчеркивают продолжающуюся борьбу между традиционной финансовой системой и развивающимся крипторынком. Для инвесторов из России и СНГ, где регулирование криптовалют находится на разных стадиях формирования, ситуация в США является важным индикатором глобальных тенденций. Потенциальное ужесточение регулирования доходности стейблкоинов в США может повлиять на общую ликвидность и привлекательность этих активов, хотя эксперты указывают на неизбежность их роста. Отсутствие четкого регулирования может создавать неопределенность, но также стимулировать инновации в децентрализованных финансах, которые могут предложить альтернативные механизмы доходности.

Практический вывод для майнеров

Хотя эта новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она отражает общую динамику развития крипторынка и его регулирования. Стабильность и предсказуемость в секторе стейблкоинов важны для всей криптоэкономики, включая майнинг. Увеличение или уменьшение ликвидности в стейблкоинах может косвенно влиять на объемы торгов и, как следствие, на спрос на криптовалюты, что в долгосрочной перспективе может отразиться на прибыльности майнинга. Майнерам стоит следить за макроэкономическими тенденциями и регуляторными изменениями, поскольку они формируют общую среду для инвестиций в криптоактивы и майнинговое оборудование.