На конференции в Москве эксперты обсудили регулирование институционального Web3 в России, выявив ключевые риски и ограничения для развития отрасли, включая неопределенность требований к инфраструктуре и ограниченность продуктовой линейки.

Первая конференция по Web3 в России: взгляд в будущее

22 апреля в Москве состоялась знаковая конференция «Распределенный финтех и Web3-инфраструктура России», посвященная вопросам институционального Web3, блокчейн-технологиям, кастодиальному хранению и операциям с цифровыми активами в контексте нового российского законодательства. Мероприятие, организованное компанией Web3 Tech при поддержке ведущих игроков рынка, таких как Цифком, Diasoft, Positive Technologies и BeInCrypto, собрало более 350 профессионалов. Среди участников были топ-менеджеры и эксперты банковского сектора, государственных структур, финтех-компаний и интеграторов, а также представители формирующегося легального крипторынка.

Генеральный директор Web3 Tech Артем Калихов, открывая конференцию, подчеркнул, что децентрализованные системы перестали быть экспериментальными и стали неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры. Это изменение парадигмы влечет за собой и новый подход к обеспечению безопасности.

«Сегодня это уже реальный бизнес и часть финансовой инфраструктуры. Но вместе с этим приходит новая ответственность: нельзя рассчитывать, что сама технология обеспечивает защиту — атакуют ключи, инфраструктуру, процессы и людей. Поэтому безопасность должна закладываться в архитектуру с самого начала, иначе устойчивого и доверенного рынка просто не получится», — отметил Артем Калихов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что принятие закона о цифровых активах закладывает фундамент для развития отрасли, но его эффективность будет зависеть от детализации подзаконных актов. Именно они определят реальные правила игры и темпы трансформации рынка.

Ключевые вызовы и ограничения

На текущем этапе развития российского Web3-рынка эксперты выделили две основные проблемы: неопределенность требований к инфраструктуре и ограниченность продуктовой модели. Эти факторы могут замедлить интеграцию институциональных игроков и сузить возможности для инвесторов.

Андрей Макаров, основатель криптобиржи XRuby, акцентировал внимание на отсутствии четкого понимания принципов работы депозитариев, которые являются базовым элементом для любой криптобиржи, обменника или брокера. Для участников рынка критически важно знать, на какую инфраструктуру им ориентироваться и как к ней подготовиться.

Второй значимый аспект — это ограниченная продуктовая линейка. Текущие предложения для неквалифицированных инвесторов, включающие всего два инструмента, слишком узки. Хотя ограничения на старте рынка необходимы, важно, чтобы этот перечень со временем расширялся, предоставляя больше возможностей для участников.

Что это значит для российского крипторынка?

Для российских инвесторов и компаний, работающих с цифровыми активами, текущая ситуация означает период повышенной неопределенности. Несмотря на шаги в сторону легализации, отсутствие четких правил и ограниченность доступных инструментов могут сдерживать приток капитала и инноваций. Майнерам, особенно тем, кто рассматривает возможность работы с институциональными структурами, следует внимательно следить за развитием регулирования в части кастодиальных решений и требований к хранению активов. Развитие инфраструктуры и расширение продуктовой линейки станут ключевыми факторами для формирования полноценного и конкурентоспособного Web3-рынка в России. Важно, чтобы регуляторы прислушивались к мнению участников рынка и создавали условия для поступательного, но безопасного роста.