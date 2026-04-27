Banking Circle запускает стейблкоин для расчетов в Европе

Европейский финтех-банк Banking Circle, обладающий лицензией в соответствии с регламентом MiCA, объявил о запуске собственного стейблкоина, предназначенного для упрощения трансграничных расчетов. Этот шаг знаменует собой выход компании на активно развивающийся рынок, где уже представлены такие крупные игроки, как Societe Generale, Sygnum и консорциум из двенадцати европейских банков, работающих над созданием собственного евро-стейблкоина.

Решение Banking Circle о запуске стейблкоина стало возможным после получения статуса поставщика услуг криптоактивов (CASP) в Люксембурге. Эта лицензия позволяет банку предлагать широкий спектр услуг, связанных с цифровыми активами, в рамках строгих регуляторных требований Европейского союза. Внедрение стейблкоина направлено на повышение эффективности и снижение стоимости международных платежей, что является одной из ключевых проблем для многих компаний, работающих на глобальном уровне.

В условиях растущей конкуренции на рынке цифровых валют, Banking Circle стремится занять свою нишу, предлагая корпоративным клиентам надежный и регулируемый инструмент. Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как евро или доллар, обеспечивают стабильность стоимости, что критически важно для использования в расчетах и торговых операциях. Это отличает их от волатильных криптовалют, таких как Биткойн, и делает более привлекательными для традиционных финансовых учреждений и бизнеса.

Банк подчеркивает, что его стейблкоин будет полностью обеспечен фиатными резервами, хранящимися в регулируемых финансовых учреждениях, что гарантирует его стабильность и ликвидность. Прозрачность и соответствие регуляторным нормам являются краеугольными камнями стратегии Banking Circle, особенно в свете новых правил MiCA, которые устанавливают четкие рамки для эмитентов и поставщиков услуг криптоактивов в ЕС.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Для компаний и частных лиц из России и стран СНГ, активно использующих криптовалюты для международных расчетов, появление новых регулируемых стейблкоинов в Европе открывает дополнительные возможности. Хотя прямая интеграция с российскими банками может быть затруднена из-за санкций, наличие стабильных и ликвидных цифровых активов в европейской юрисдикции потенциально упрощает трансграничные операции через посредников или биржи, работающие с такими стейблкоинами. Это может предложить более предсказуемые и менее волатильные варианты для сохранения стоимости и проведения платежей по сравнению с использованием традиционных криптовалют. Кроме того, развитие регулируемых стейблкоинов в ЕС может послужить прецедентом для формирования аналогичной практики в других регионах, включая страны СНГ, что в долгосрочной перспективе способно повлиять на местное регулирование и инфраструктуру цифровых активов.

Частые вопросы

Что такое Banking Circle и почему его стейблкоин важен?
Banking Circle – это европейский финтех-банк, получивший лицензию MiCA. Его стейблкоин важен, так как он предлагает регулируемый и стабильный инструмент для трансграничных платежей, повышая эффективность и снижая стоимость международных расчетов в Европе.
Как это событие повлияет на рынок стейблкоинов в Европе?
Выход Banking Circle усилит конкуренцию на европейском рынке стейблкоинов, где уже действуют крупные игроки. Это может привести к улучшению условий и расширению выбора для корпоративных клиентов, ищущих надежные цифровые активы для расчетов.
Что это значит для пользователей криптовалют из РФ/СНГ?
Для пользователей из РФ/СНГ это означает появление еще одного регулируемого и стабильного актива в европейской юрисдикции. Это может упростить трансграничные операции через посредников или биржи, предлагая более предсказуемые варианты для сохранения стоимости и проведения платежей.

