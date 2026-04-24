Крупнейшая апрельская экспирация опционов на Deribit
24 апреля на криптовалютной бирже Deribit завершился срок действия опционов на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) на общую сумму, приближающуюся к $9,87 млрд. Это событие стало крупнейшей ежемесячной экспирацией опционов в апреле, охватив 109 000 контрактов на Bitcoin с номинальной стоимостью $8,55 млрд и 563 000 контрактов на Ethereum на сумму $1,32 млрд.
Примечательно, что к моменту истечения срока действия контрактов оба ведущих криптоактива торговались существенно выше своих уровней «максимальной боли». Этот термин в опционной торговле обозначает цену, при которой наибольшее количество опционов истекает без прибыли, что приводит к максимальным убыткам для держателей опционов и максимальной прибыли для продавцов.
Динамика рынка и настроения трейдеров
Для Bitcoin уровень «максимальной боли» был установлен на отметке $72 000. Однако непосредственно перед экспирацией спотовая цена BTC держалась около $77 900, что значительно выше этого порога. Соотношение опционов пут к колл составило 0,93, демонстрируя относительно сбалансированный рынок между медвежьими (пут) и бычьими (колл) позициями.
Ethereum показал еще более выраженное смещение в сторону покупателей. Его уровень «максимальной боли» составлял $2200, в то время как ETH торговался на уровне $2315. Соотношение пут/колл для Ethereum было 0,72, что указывает на преобладание бычьих настроений и ожиданий дальнейшего роста среди трейдеров.
Аналитики из Greeks.live отметили снижение подразумеваемой волатильности Bitcoin, которая опустилась ниже 40% для основных сроков погашения. Подразумеваемая волатильность Ethereum упала еще сильнее, достигнув примерно 60%. Это снижение волатильности, несмотря на рост цен, свидетельствует о стабилизации рынка и отсутствии спекулятивного ажиотажа.
«На этой неделе рынок продолжил восстановление, а биткоин уверенно пробил отметку $78 000. Несмотря на рост цены, показатели перекоса откатились назад. Это указывает на то, что рынком не движет страх упущенной выгоды», — прокомментировали ситуацию эксперты Greeks.live.
Что это значит для крипторынка и инвесторов из СНГ
Истечение значительного объема опционов выше уровня «максимальной боли» является позитивным сигналом для рынка. Это означает, что большинство держателей опционов колл (на покупку) получили прибыль, а продавцы опционов пут (на продажу) избежали значительных убытков. Отсутствие резких ценовых движений после такой крупной экспирации, в сочетании со снижением подразумеваемой волатильности, указывает на зрелость рынка и его устойчивость к спекулятивным всплескам.
Для инвесторов из России и СНГ это может означать, что текущий рост цен на Bitcoin и Ethereum не является результатом краткосрочных манипуляций, а скорее отражает стабильный приток капитала и укрепление фундаментальных позиций активов. Снижение волатильности может быть привлекательным для тех, кто ищет менее рискованные инвестиции в криптовалюты. Однако важно помнить, что рынок остается подверженным внешним факторам, и диверсификация портфеля по-прежнему является ключевой стратегией.
Второй квартал уже превзошел результаты первого по динамике Bitcoin, как по ценам, так и по общим настроениям инвесторов. Апрельские расчеты закрывают около 25% общего открытого интереса на Deribit. Еще 12% позиций истекают в конце мая, а 24% контрактов завершат свое действие в конце июня, что делает июньскую экспирацию следующим крупным квартальным событием. Ослабление макроэкономического давления к середине года может дополнительно поддержать уровень $78 000 для Bitcoin. Трейдерам следует внимательно следить за динамикой подразумеваемой волатильности, поскольку она будет ключевым индикатором настроений рынка в преддверии следующих экспираций.
