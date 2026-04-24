24 апреля на бирже Deribit истекли опционы на Bitcoin и Ethereum на сумму почти $9,9 млрд. Оба актива торговались значительно выше уровней «максимальной боли», что указывает на бычий настрой рынка.

Крупнейшая апрельская экспирация опционов на Deribit

24 апреля на криптовалютной бирже Deribit завершился срок действия опционов на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) на общую сумму, приближающуюся к $9,87 млрд. Это событие стало крупнейшей ежемесячной экспирацией опционов в апреле, охватив 109 000 контрактов на Bitcoin с номинальной стоимостью $8,55 млрд и 563 000 контрактов на Ethereum на сумму $1,32 млрд.

Примечательно, что к моменту истечения срока действия контрактов оба ведущих криптоактива торговались существенно выше своих уровней «максимальной боли». Этот термин в опционной торговле обозначает цену, при которой наибольшее количество опционов истекает без прибыли, что приводит к максимальным убыткам для держателей опционов и максимальной прибыли для продавцов.

Динамика рынка и настроения трейдеров

Для Bitcoin уровень «максимальной боли» был установлен на отметке $72 000. Однако непосредственно перед экспирацией спотовая цена BTC держалась около $77 900, что значительно выше этого порога. Соотношение опционов пут к колл составило 0,93, демонстрируя относительно сбалансированный рынок между медвежьими (пут) и бычьими (колл) позициями.

Ethereum показал еще более выраженное смещение в сторону покупателей. Его уровень «максимальной боли» составлял $2200, в то время как ETH торговался на уровне $2315. Соотношение пут/колл для Ethereum было 0,72, что указывает на преобладание бычьих настроений и ожиданий дальнейшего роста среди трейдеров.

Аналитики из Greeks.live отметили снижение подразумеваемой волатильности Bitcoin, которая опустилась ниже 40% для основных сроков погашения. Подразумеваемая волатильность Ethereum упала еще сильнее, достигнув примерно 60%. Это снижение волатильности, несмотря на рост цен, свидетельствует о стабилизации рынка и отсутствии спекулятивного ажиотажа.

«На этой неделе рынок продолжил восстановление, а биткоин уверенно пробил отметку $78 000. Несмотря на рост цены, показатели перекоса откатились назад. Это указывает на то, что рынком не движет страх упущенной выгоды», — прокомментировали ситуацию эксперты Greeks.live.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из СНГ

Истечение значительного объема опционов выше уровня «максимальной боли» является позитивным сигналом для рынка. Это означает, что большинство держателей опционов колл (на покупку) получили прибыль, а продавцы опционов пут (на продажу) избежали значительных убытков. Отсутствие резких ценовых движений после такой крупной экспирации, в сочетании со снижением подразумеваемой волатильности, указывает на зрелость рынка и его устойчивость к спекулятивным всплескам.

Для инвесторов из России и СНГ это может означать, что текущий рост цен на Bitcoin и Ethereum не является результатом краткосрочных манипуляций, а скорее отражает стабильный приток капитала и укрепление фундаментальных позиций активов. Снижение волатильности может быть привлекательным для тех, кто ищет менее рискованные инвестиции в криптовалюты. Однако важно помнить, что рынок остается подверженным внешним факторам, и диверсификация портфеля по-прежнему является ключевой стратегией.

Второй квартал уже превзошел результаты первого по динамике Bitcoin, как по ценам, так и по общим настроениям инвесторов. Апрельские расчеты закрывают около 25% общего открытого интереса на Deribit. Еще 12% позиций истекают в конце мая, а 24% контрактов завершат свое действие в конце июня, что делает июньскую экспирацию следующим крупным квартальным событием. Ослабление макроэкономического давления к середине года может дополнительно поддержать уровень $78 000 для Bitcoin. Трейдерам следует внимательно следить за динамикой подразумеваемой волатильности, поскольку она будет ключевым индикатором настроений рынка в преддверии следующих экспираций.