Китай усиливает контроль над онлайн-продвижением криптовалют

Китайские власти продолжают последовательно ужесточать свою позицию в отношении криптовалют. Недавно были введены новые правила онлайн-маркетинга, которые значительно расширяют и без того строгий запрет на любую деятельность, связанную с продвижением цифровых активов. Эти меры направлены на усиление контроля за информационным пространством и оказывают дополнительное давление на так называемых финансовых инфлюенсеров, которые ранее могли обходить некоторые ограничения.

Новые регуляторные инициативы Китая перекликаются с аналогичными шагами, предпринимаемыми в других юрисдикциях, таких как Европа, Австралия и Великобритания, где также наблюдается тенденция к более строгому регулированию криптовалютного рынка и связанной с ним рекламы. Это свидетельствует о глобальном тренде на усиление надзора за быстро развивающейся сферой цифровых активов.

Детали новых ограничений и их последствия

В соответствии с обновлёнными правилами, любая форма онлайн-маркетинга, которая прямо или косвенно связана с криптовалютами, теперь подпадает под строжайший запрет. Это включает в себя не только прямую рекламу торговых платформ или конкретных токенов, но и более тонкие методы продвижения, такие как образовательный контент о криптовалютах, аналитические обзоры или даже упоминания в контексте инвестиционных советов. Цель состоит в том, чтобы полностью исключить возможность для граждан Китая получать информацию о криптовалютах через официальные онлайн-каналы.

Особое внимание уделяется финансовым инфлюенсерам и блогерам. Ранее некоторые из них могли использовать лазейки в законодательстве, чтобы обсуждать криптовалюты или продвигать связанные с ними продукты, не нарушая напрямую действовавшие запреты. Теперь же регуляторы намерены пресекать подобные действия, рассматривая их как скрытую рекламу. Это означает, что даже косвенные рекомендации или положительные отзывы о цифровых активах могут повлечь за собой серьёзные санкции.

Широкий контекст китайской криптополитики

Китайская Народная Республика уже давно занимает одну из самых жёстких позиций в мире по отношению к криптовалютам. В 2021 году страна полностью запретила майнинг и любые операции с криптовалютами, включая торговлю и обмен. Эти меры были мотивированы опасениями по поводу финансовой стабильности, отмывания денег, спекулятивных рисков и энергопотребления. Введение цифрового юаня (CBDC) также является частью стратегии по усилению государственного контроля над финансовой системой и вытеснению децентрализованных активов.

Новые правила онлайн-маркетинга являются логичным продолжением этой политики. Они призваны закрыть последние каналы распространения информации о криптовалютах, чтобы полностью изолировать китайских граждан от глобального крипторынка. Это создаёт значительные препятствия для развития криптоиндустрии внутри страны и заставляет многих китайских предпринимателей и инвесторов искать возможности за её пределами.

Что это значит для читателей из РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ ужесточение китайского регулирования имеет несколько важных аспектов. Во-первых, это подтверждает общую тенденцию к усилению государственного контроля над криптовалютами во всём мире, что может служить предупреждением для других юрисдикций. Во-вторых, полный уход Китая из криптопространства, особенно в части майнинга, открыл новые возможности для других стран, включая Россию, которая стала одним из крупнейших центров майнинга BTC. Однако, это также может усилить давление на регуляторов в РФ и СНГ, подталкивая их к более жёстким мерам, особенно в части рекламы и продвижения криптоактивов. Майнерам и инвесторам в регионе следует внимательно следить за развитием местного законодательства и быть готовыми к возможным изменениям в регулировании рекламной деятельности и информационного поля вокруг криптовалют.