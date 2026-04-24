Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила, что границы между криптовалютным рынком и традиционными финансами практически исчезли. Она объяснила, как макроэкономические факторы влияют на поведение трейдеров и ускоряют интеграцию этих двух сфер.

Взаимопроникновение крипторынка и традиционных финансов

Генеральный директор крупной криптовалютной биржи Bitget, Грейси Чен, в недавнем интервью изданию Bits.media подчеркнула, что разделение между криптовалютным рынком и традиционными финансовыми системами (TradFi) становится всё менее заметным. По её словам, эти две сферы уже фактически слились, что обусловлено рядом макроэкономических факторов и изменением поведения участников рынка.

Чен отметила, что глобальные экономические тенденции оказывают значительное влияние на криптовалютных трейдеров. Волатильность на традиционных рынках, инфляционные ожидания и изменения процентных ставок центральных банков напрямую отражаются на динамике цифровых активов. Это свидетельствует о том, что криптовалюты перестали быть изолированным явлением и теперь тесно интегрированы в мировую финансовую экосистему. Ранее крипторынок часто рассматривался как убежище от традиционных финансовых потрясений, но теперь он всё чаще движется в унисон с ними.

Влияние макроэкономики на поведение трейдеров

По мнению Грейси Чен, поведение трейдеров на криптовалютном рынке сегодня во многом определяется теми же макроэкономическими индикаторами, что и на фондовых или товарных рынках. Инвесторы внимательно следят за решениями Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и других регуляторов, поскольку эти решения напрямую влияют на ликвидность и аппетит к риску. Например, ужесточение денежно-кредитной политики, как правило, приводит к снижению интереса к рисковым активам, включая криптовалюты, в то время как смягчение стимулирует приток капитала.

Это изменение парадигмы означает, что для успешной торговли и инвестирования в криптовалюты необходимо не только разбираться в блокчейн-технологиях, но и глубоко понимать принципы макроэкономики. Трейдеры, которые ранее фокусировались исключительно на технических индикаторах и новостях из криптоиндустрии, теперь вынуждены расширять свой аналитический инструментарий, чтобы учитывать глобальные финансовые потоки и настроения.

Этапы сближения рынков и роль институционалов

Процесс сближения крипторынка и TradFi проходит несколько этапов. Изначально это было появление специализированных фондов, ориентированных на криптовалюты, затем — интеграция криптовалютных продуктов в портфели традиционных инвестиционных компаний. Сегодня мы наблюдаем активное участие крупных институциональных инвесторов, таких как управляющие компании и хедж-фонды, которые рассматривают цифровые активы как полноценный класс активов.

Важным катализатором этого процесса стало появление спотовых биткойн-ETF в США, которые значительно упростили доступ к криптовалютам для широкого круга традиционных инвесторов. Эти продукты позволяют институционалам инвестировать в биткойн, не сталкиваясь с операционными сложностями прямого владения цифровыми активами. Это, в свою очередь, увеличивает приток капитала и ещё больше интегрирует биткойн в традиционную финансовую инфраструктуру.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ эти тенденции означают необходимость более глубокого анализа глобальных экономических процессов. Волатильность криптовалютного рынка теперь в большей степени коррелирует с мировыми финансовыми рынками, а не только с внутренними событиями криптоиндустрии. Это требует от участников рынка более комплексного подхода к управлению рисками и формированию инвестиционных стратегий. Майнерам стоит учитывать, что прибыльность их деятельности будет зависеть не только от цены биткойна и сложности сети, но и от общей экономической ситуации, влияющей на стоимость электроэнергии и доступность оборудования. В условиях растущей интеграции, понимание макроэкономических факторов становится ключевым для принятия обоснованных решений.