Децентрализованная биржа Hyperliquid представила новую модель комиссий для токенов исходов в тестовой сети, что может изменить правила игры на рынке прогнозов.

Децентрализованная биржа Hyperliquid запустила тестовую версию новой модели комиссий для токенов исходов. Коротко:

Комиссии взимаются только при закрытии или расчете позиций

Нет сборов за выпуск активов

Шесть сценариев работы с токенами исходов

Конкуренция с Kalshi и Polymarket

Рынок прогнозов вырос на 520% за месяц

Развёрнуто по фактам

Hyperliquid представила новую модель комиссий для токенов исходов после одобрения инициативы HIP-4 командой HyperCore. Основное отличие от конкурентов — отсутствие комиссий при открытии сделок и выпуске активов. Платформа берет плату только при закрытии позиций или их расчете, что снижает входной барьер для трейдеров.

Что говорят данные

По данным аналитического сервиса Dune, рынок прогнозов демонстрирует взрывной рост. В апреле 2024 года объем торгов достиг исторического максимума в $27 млрд, что на 520% больше показателей марта. Основная активность традиционно приходится на платформы Kalshi и Polymarket, но Hyperliquid стремится перераспределить этот рынок.

Прогноз и риски

Конкуренция на рынке прогнозов усиливается. Coinbase уже интегрировала аналогичные функции для американских пользователей через партнерство с Kalshi. Polymarket анонсировала запуск торговли бессрочными контрактами. В редакции MinerWorld отмечают, что к концу 2024 года доля Hyperliquid может составить до 15% рынка прогнозов.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских трейдеров новая модель комиссий может быть выгодной, учитывая текущий курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Отсутствие сборов при открытии позиций снижает операционные издержки, что особенно важно при работе с небольшими объемами. Однако стоит учитывать положения ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует операции с токенами в России.