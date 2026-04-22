Госдума приняла законопроект о криптовалютах в первом чтении

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, регулирующий использование криптовалют на территории страны. Согласно документу, цифровые активы будут запрещены для осуществления внутренних платежей, однако их применение в международных расчетах получит официальное разрешение.

Согласно данным информационного агентства ТАСС, новый законопроект направлен на установление четких правил обращения криптовалют в России. Основная цель — минимизировать риски использования цифровых активов для незаконных операций внутри страны, одновременно создавая правовую базу для их применения в международной торговле.

Эксперты отмечают, что принятие законопроекта в первом чтении является важным шагом на пути к формированию полноценного регулирования криптовалютного рынка в России. Однако до окончательного утверждения документа предстоит еще несколько этапов, включая второе чтение и подписание президентом.

Что это значит для России? Новый законопроект создает правовую основу для использования криптовалют в международных расчетах, что может способствовать развитию внешнеэкономической деятельности российских компаний. Однако запрет на внутренние платежи ограничивает возможности использования цифровых активов внутри страны, что может повлиять на развитие криптовалютного рынка в России.