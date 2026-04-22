Госдума приняла законопроект о криптовалютах в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование криптовалют для внутренних платежей, но разрешающий их применение в международных расчетах.

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, регулирующий использование криптовалют на территории страны. Согласно документу, цифровые активы будут запрещены для осуществления внутренних платежей, однако их применение в международных расчетах получит официальное разрешение.

Согласно данным информационного агентства ТАСС, новый законопроект направлен на установление четких правил обращения криптовалют в России. Основная цель — минимизировать риски использования цифровых активов для незаконных операций внутри страны, одновременно создавая правовую базу для их применения в международной торговле.

Эксперты отмечают, что принятие законопроекта в первом чтении является важным шагом на пути к формированию полноценного регулирования криптовалютного рынка в России. Однако до окончательного утверждения документа предстоит еще несколько этапов, включая второе чтение и подписание президентом.

Что это значит для России? Новый законопроект создает правовую основу для использования криптовалют в международных расчетах, что может способствовать развитию внешнеэкономической деятельности российских компаний. Однако запрет на внутренние платежи ограничивает возможности использования цифровых активов внутри страны, что может повлиять на развитие криптовалютного рынка в России.

Частые вопросы

Что произошло?
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, регулирующий использование криптовалют, запрещающий их применение для внутренних платежей, но разрешающий в международных расчетах.
Почему это важно?
Этот законопроект создает правовую основу для использования криптовалют в международной торговле, что может повлиять на внешнеэкономическую деятельность российских компаний.
Что делать майнеру?
Майнерам стоит следить за дальнейшим развитием законодательства, так как запрет на внутренние платежи может повлиять на спрос на криптовалюты внутри страны.

