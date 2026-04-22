Основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан подал иск против компании World Liberty Financial (WLF) из-за блокировки токенов WLFI. Сан утверждает, что судебный процесс инициирован исключительно для защиты его прав как держателя токенов и не связан с его политическими взглядами.

В заявлении Сан подчеркнул, что его поддержка президента США Дональда Трампа и администрации, стремящейся сделать страну более дружелюбной к криптовалютам, остаётся неизменной. Однако блокировка токенов WLFI, по его мнению, нарушает права инвесторов и требует юридического вмешательства.

World Liberty Financial — это финансовая компания, которая выпустила токены WLFI в рамках своих инвестиционных программ. Точные причины блокировки токенов пока неизвестны, но Сан настаивает на том, что такие действия противоречат принципам прозрачности и справедливости.

Это не первый случай, когда Джастин Сан выступает в защиту прав инвесторов. Ранее он активно поддерживал инициативы по регулированию криптовалютного рынка, чтобы обеспечить безопасность и доверие со стороны пользователей.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов этот случай служит напоминанием о важности внимательного изучения условий инвестирования в криптопроекты. Блокировка токенов может привести к потере доступа к активам, поэтому важно выбирать проверенные платформы и следить за их юридической прозрачностью.