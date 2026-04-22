Юридическая фирма США извинилась за ошибки в документах из-за ИИ

Юридическая фирма Sullivan & Cromwell признала ошибки в документах, вызванные использованием ИИ, и извинилась за несоблюдение внутренних процедур.

Юридическая фирма США извинилась за ошибки в документах из-за ИИ

Юридическая фирма Sullivan & Cromwell оказалась в центре внимания после того, как в одном из её официальных документов были обнаружены ошибки, вызванные использованием искусственного интеллекта. Представитель фирмы Эндрю Диттерих заявил, что компания имеет строгие политики для предотвращения некорректных цитат и других ошибок, однако в данном случае процедуры не были соблюдены.

Инцидент произошёл при подготовке юридического документа, где ИИ неправильно интерпретировал данные, что привело к появлению ложных цитат и искажённой информации. Это вызвало серьёзные вопросы о надёжности использования ИИ в юридической практике.

«Мы признаём, что в этом случае наши внутренние процедуры не были соблюдены должным образом. Мы приносим извинения за допущенные ошибки и принимаем меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Диттерих.

Фирма Sullivan & Cromwell уже начала внутреннее расследование для выяснения причин произошедшего. Кроме того, компания планирует усилить контроль за использованием ИИ в своей работе, чтобы минимизировать риски подобных ошибок.

Что это значит

Для юридического сообщества этот случай стал важным напоминанием о необходимости тщательного контроля за использованием технологий искусственного интеллекта. В России и странах СНГ, где ИИ также начинает активно применяться в различных сферах, включая юриспруденцию, подобные инциденты могут повлиять на доверие к таким технологиям. Важно разрабатывать и соблюдать строгие протоколы, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьёзные последствия.

Частые вопросы

Что произошло в юридической фирме Sullivan & Cromwell?
В документах фирмы были обнаружены ошибки, вызванные использованием искусственного интеллекта, что привело к появлению ложных цитат и искажённой информации.
Какие меры принимает фирма после инцидента?
Sullivan & Cromwell начала внутреннее расследование, усилила контроль за использованием ИИ и извинилась за допущенные ошибки.
Почему этот случай важен для юридической практики?
Инцидент подчёркивает необходимость строгого контроля за использованием ИИ в юридической сфере, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьёзные последствия.

