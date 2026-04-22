Юридическая фирма Sullivan & Cromwell оказалась в центре внимания после того, как в одном из её официальных документов были обнаружены ошибки, вызванные использованием искусственного интеллекта. Представитель фирмы Эндрю Диттерих заявил, что компания имеет строгие политики для предотвращения некорректных цитат и других ошибок, однако в данном случае процедуры не были соблюдены.

Инцидент произошёл при подготовке юридического документа, где ИИ неправильно интерпретировал данные, что привело к появлению ложных цитат и искажённой информации. Это вызвало серьёзные вопросы о надёжности использования ИИ в юридической практике.

«Мы признаём, что в этом случае наши внутренние процедуры не были соблюдены должным образом. Мы приносим извинения за допущенные ошибки и принимаем меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Диттерих.

Фирма Sullivan & Cromwell уже начала внутреннее расследование для выяснения причин произошедшего. Кроме того, компания планирует усилить контроль за использованием ИИ в своей работе, чтобы минимизировать риски подобных ошибок.

Что это значит

Для юридического сообщества этот случай стал важным напоминанием о необходимости тщательного контроля за использованием технологий искусственного интеллекта. В России и странах СНГ, где ИИ также начинает активно применяться в различных сферах, включая юриспруденцию, подобные инциденты могут повлиять на доверие к таким технологиям. Важно разрабатывать и соблюдать строгие протоколы, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьёзные последствия.