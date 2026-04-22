Биткоин достиг критического ценового диапазона $78 200 – $79 200, который может стать как трамплином для роста, так и сильным сопротивлением. Этот уровень сформирован важными ончейн-метриками.

Биткоин на распутье: $78 200 – $79 200 определит дальнейший тренд

Криптовалютный рынок внимательно следит за динамикой биткоина, который достиг ключевого ценового диапазона от $78 200 до $79 200. Этот уровень, сформированный пересечением двух важных ончейн-метрик — истинной средней рыночной цены (True Market Mean) и средней стоимости приобретения краткосрочных держателей (Short-Term Holder Cost Basis) — может стать определяющим для дальнейшего движения первой криптовалюты. От того, сможет ли биткоин преодолеть это сопротивление или отскочит от него, зависит его ближайшая траектория.

Истинная средняя рыночная цена (True Market Mean) представляет собой скользящую среднюю по всем транзакциям биткоина, взвешенную по объему. Она отражает «справедливую» стоимость актива, учитывая активность всех участников рынка. В свою очередь, средняя стоимость приобретения краткосрочных держателей (Short-Term Holder Cost Basis) указывает на среднюю цену, по которой биткоины были куплены инвесторами, удерживающими актив менее 155 дней. Исторически этот показатель часто выступал в роли сильного уровня поддержки или сопротивления, поскольку именно краткосрочные держатели склонны к более быстрой фиксации прибыли или убытков.

Пересечение этих двух метрик в текущем диапазоне $78 200 – $79 200 создает мощную зону сопротивления. Если биткоин сможет уверенно закрепиться выше этой отметки, это будет сильным бычьим сигналом, указывающим на потенциал дальнейшего роста. В таком случае, предыдущие максимумы могут быть обновлены, а рынок получит новый импульс. Однако, если цена отскочит от этого уровня, это может привести к коррекции и тестированию более низких поддержек, что вызовет опасения среди инвесторов.

Аналитики отмечают, что подобные «моменты истины» часто предшествуют значительным движениям рынка. В прошлом преодоление или отскок от таких ключевых ончейн-уровней неоднократно определял долгосрочные тренды. Текущая ситуация требует повышенного внимания, поскольку она может задать тон для всего криптовалютного рынка на ближайшие недели и месяцы.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ, работающих в условиях постоянно меняющегося регулирования и цен на электроэнергию, текущая ситуация с биткоином имеет прямое значение. Успешное преодоление биткоином уровня $79 200 и продолжение роста цен будет способствовать увеличению рентабельности майнинга, что позволит компенсировать операционные расходы и инвестировать в новое оборудование. В случае коррекции, майнерам, особенно тем, кто использует энергоемкие ASIC-установки, придется более тщательно пересматривать свои стратегии, возможно, оптимизируя затраты или рассматривая варианты хеджирования. Инвесторам из региона следует внимательно следить за развитием событий, поскольку преодоление или отскок от указанного диапазона может стать сигналом для пересмотра своих портфелей и инвестиционных решений, учитывая волатильность и потенциальные возможности для входа или выхода из позиций.