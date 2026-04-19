ETF на XRP привлекли рекордные $1,5 млрд притоков средств, что свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к криптовалюте.

ETF на базе криптовалюты XRP установили новый рекорд по притоку средств, привлекая $1,5 млрд. Этот показатель стал возможен благодаря активному участию институциональных инвесторов, которые начали активно включать криптовалюты в свои портфели.

Согласно данным, более 769 миллионов токенов XRP были заблокированы в рамках совместных механизмов хранения ETF. Это свидетельствует о том, что институциональные игроки всё чаще рассматривают криптовалюты как часть своих стратегий инвестирования.

Представитель Ripple прокомментировал этот тренд, отметив, что «институциональный интерес к XRP продолжает расти, что подтверждается рекордными притоками в ETF». Это заявление подчеркивает значимость криптовалюты в глазах крупных инвесторов.

Что это значит для рынка криптовалют в целом? Рост интереса со стороны институциональных инвесторов может привести к дальнейшему укреплению позиций XRP на рынке, а также к увеличению ликвидности. Для инвесторов из России и СНГ это может быть сигналом к более внимательному изучению возможностей инвестирования в криптовалюты через ETF.