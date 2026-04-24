Национальный банк Беларуси определил список из 26 криптовалют и 11 видов операций, доступных для будущих криптобанков. Это важный шаг в регулировании крипторынка, однако новые санкции ЕС могут создать препятствия для развития.

Беларусь регулирует крипторынок: утверждены 26 валют и 11 операций для криптобанков

Национальный банк Беларуси сделал значительный шаг в регулировании рынка цифровых активов, утвердив перечень из 26 криптовалют и 11 видов операций, которые будут доступны для лицензированных криптобанков. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг — 2026» 23 апреля. Это решение призвано создать правовую основу для функционирования нового типа финансовых учреждений, сочетающих функции традиционных банков и криптовалютных бирж.

Среди одобренных цифровых активов значатся такие популярные криптовалюты, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Toncoin (TON) и Solana (SOL), а также различные стейблкоины. Список операций включает криптовклады, криптозаймы, залог криптовалюты, стейкинг, а также трансферы цифровых валют между физическими и юридическими лицами. Кроме того, криптобанкам будет разрешено выпускать собственные токены и предоставлять услуги по обмену и хранению криптовалют.

Детали регулирования и модель криптобанков

Александр Егоров подчеркнул, что утвержденный перечень не является окончательным и будет дополняться по мере развития рынка и появления новых инвестиционных предложений. Это указывает на гибкий подход регулятора к формированию правовой базы, что может способствовать адаптации к быстро меняющемуся ландшафту цифровых активов.

Особое внимание уделяется порядку проведения операций, который, по словам Егорова, является ключевым элементом регулирования. От него будут зависеть бухгалтерский учет криптобанков, расчет показателей эффективности и устойчивости. Нормативная база разрабатывается на основе указа №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)», подписанного Александром Лукашенко 16 января 2026 года. Нацбанк совместно с правительством и секретариатом Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) подготовил ряд законодательных актов для реализации этого указа.

Модель криптобанка в Беларуси предполагает создание гибридного финансового института, который объединяет традиционные банковские услуги с возможностями криптовалютных бирж. В рамках такой структуры будет действовать единый баланс, но с четким разделением между фиатными средствами и криптовалютами. Лицензирование будет осуществлять Нацбанк, а технологическую экспертизу обеспечит Парк высоких технологий.

Ранее Егоров заявлял о планах по выпуску платежных карт, привязанных к криптовалютным счетам. Это позволит пользователям хранить криптовалюту на балансе и автоматически конвертировать ее в белорусские рубли в момент покупки. Также предусмотрена возможность для самозанятых официально принимать оплату в криптовалюте через криптобанки.

Влияние санкций и перспективы для майнеров

Несмотря на прогрессивные шаги в регулировании, белорусские криптобанки могут столкнуться с серьезными вызовами из-за нового пакета санкций Европейского союза. Эти ограничения, направленные на финансовый сектор Беларуси, могут усложнить международные операции и взаимодействие с зарубежными партнерами. Однако, как показал опыт России, санкции могут также стимулировать развитие внутренних финансовых инструментов и инфраструктуры, что потенциально может укрепить суверенитет белорусского крипторынка.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ: Для майнеров из России и других стран СНГ, рассматривающих Беларусь как потенциальную юрисдикцию для легализации своей деятельности, это развитие событий может быть двояким. С одной стороны, четкое регулирование и появление криптобанков создают более предсказуемую и безопасную среду для работы с цифровыми активами. Возможность официального обмена и хранения криптовалют, а также получения займов под залог криптоактивов, может быть привлекательной. С другой стороны, санкционное давление на Беларусь может ограничить доступ к международным рынкам и сервисам, что является критически важным для майнингового бизнеса, зависящего от глобальных цепочек поставок оборудования и ликвидности. Майнерам следует внимательно отслеживать развитие геополитической ситуации и оценивать риски, связанные с возможным ограничением доступа к мировым криптобиржам и поставщикам оборудования.