Аналитики CoinShares и Token Terminal зафиксировали слияние традиционных и децентрализованных финансов в единую гибридную систему. Отчет указывает на рост токенизированных активов и стейблкоинов, а также на перераспределение доходов в пользу приложений.

Слияние миров: TradFi и DeFi формируют гибридные финансы

В 2026 году наблюдается значительное сближение традиционных финансовых рынков (TradFi) и децентрализованных финансов (DeFi), что приводит к формированию новой парадигмы, получившей название «гибридные финансы». Об этом говорится в совместном исследовании аналитической компании CoinShares и платформы Token Terminal. Эксперты отмечают, что инфраструктура распределенных реестров и классические финансовые системы начинают функционировать как единое целое, открывая новые возможности для инвестиций и управления активами.

«Публичные блокчейны теперь используются для расчетов по институциональным активам, а компании с Уолл-стрит запускают фонды на базе Ethereum. Платформы деривативов полностью перешли в ончейн-среду. Биткоин выступил катализатором этой конвергенции, продемонстрировав, что криптовалюты способны завоевать доверие крупных игроков. Гибридные финансы — это следующий логический шаг в эволюции рынка», — подчеркивают аналитики CoinShares.

По их определению, гибридные финансы представляют собой интеграцию трех ключевых элементов: расчетной инфраструктуры, способной поддерживать реальную экономическую деятельность; токенизации традиционных активов, таких как государственные облигации, акции и сырьевые товары; а также ончейн-приложений, генерирующих стабильную выручку. В текущем году этот сегмент, по мнению авторов отчета, окончательно трансформируется из перспективной тенденции в полноценную и измеримую рыночную структуру.

Ключевые показатели и динамика рынка

Цифровые данные, представленные в отчете, подтверждают активное развитие гибридных финансов. Стейблкоины остаются крупнейшим сегментом, их совокупное предложение в первом квартале достигло $297,6 млрд, показав впечатляющий рост на 37,2% в годовом исчислении. Лидирующие позиции на этом рынке по-прежнему занимают USDT от Tether и USDC от Circle.

Значительный рост продемонстрировали токенизированные фонды, объем которых за последние 12 месяцев увеличился на 181%, достигнув $9 млрд. Существенная часть этого спроса пришлась на продукты, обеспеченные краткосрочными казначейскими облигациями США. Капитализация оцифрованных акций выросла с $27,6 млн до $773,3 млн, а товаров — превысила $4,9 млрд. Общая стоимость рынка реальных активов (RWA) оценивается примерно в $29 млрд, что свидетельствует о растущем интересе к переносу традиционных активов в блокчейн-среду.

Перераспределение доходов и роль приложений

Один из ключевых выводов CoinShares касается изменения структуры распределения доходов в рамках новой рыночной модели. Аналитики отмечают, что наибольшую прибыль генерируют не базовые блокчейны, а приложения и компании, функционирующие поверх них. В первом квартале ведущие ончейн-бизнесы совокупно заработали $587,9 млн. Основная часть этой выручки пришлась на ограниченную группу торговых платформ и эмитентов стейблкоинов, среди которых выделяются Hyperliquid и Sky.

Эмитенты играют роль второго уровня монетизации. Например, сеть Ethereum обеспечивает расчеты для стейблкоинов на сумму около $180 млрд. При доходности базовых активов в 4% это может приносить фирмам-эмитентам до $7 млрд годовой выручки. Сама же сеть Ethereum получает лишь комиссии за транзакции. В CoinShares это явление назвали «структурным разрывом» между экономической ценностью, которую обслуживает блокчейн, и фактической выручкой, которую он генерирует.

В качестве показательного примера гибридной модели аналитики привели платформу Hyperliquid, которая объединяет собственный блокчейн первого уровня (L1) и децентрализованную биржу бессрочных фьючерсов (perp-DEX). В первом квартале Hyperliquid получила $178,7 млн выручки, при этом около 96% этой суммы было обеспечено торговой активностью, а вклад базовой сети оказался минимальным.

По мнению экспертов CoinShares, кейс Hyperliquid демонстрирует, что основная экономическая ценность в ончейн-финансах может концентрироваться именно на уровне приложений. В отличие от универсальных блокчейнов, зарабатывающих преимущественно на комиссиях, вертикально интегрированные платформы получают доход непосредственно от пользовательской активности. Такая модель создает давление на универсальные сети, вынуждая их искать новые способы монетизации, например, через запуск собственных сервисов или более глубокую интеграцию с ключевыми протоколами.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Формирование гибридных финансов означает, что рынок становится более сложным и многогранным. Для инвесторов из России и СНГ это открывает новые возможности для диверсификации портфеля через токенизированные активы, а также для участия в децентрализованных финансовых протоколах, которые предлагают альтернативные источники дохода. Однако, как и любой развивающийся рынок, гибридные финансы несут в себе риски, связанные с регулированием, безопасностью и волатильностью. Недавние инциденты со взломами в DeFi, о которых предупреждали аналитики Jefferies, могут временно замедлить интеграцию традиционных компаний, но общая тенденция к сближению TradFi и DeFi остается неизменной. Майнерам стоит обратить внимание на то, как эта тенденция влияет на спрос на вычислительные мощности, особенно в контексте развития L1-блокчейнов и приложений, которые могут стать основными потребителями транзакционных комиссий.