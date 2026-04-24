MicroStrategy Inc. аккумулировала 815 061 BTC, опередив по объему биткоинов спотовый ETF BlackRock IBIT. Компания продолжает активно наращивать свои резервы, что вызвало дискуссии в криптосообществе и прогнозы о возможном превосходстве над запасами Сатоши Накамото.

MicroStrategy лидирует по объему биткоинов среди публичных компаний

Компания MicroStrategy Inc. (MSTR) достигла значительного рубежа, накопив на своих корпоративных счетах 815 061 BTC. Этот объем позволил ей превзойти iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, сделав MicroStrategy крупнейшим публичным держателем первой криптовалюты в мире.

С 14 по 20 апреля руководство MicroStrategy осуществило очередную крупную покупку, добавив в свои резервы 34 164 BTC. Общая сумма этой транзакции составила приблизительно $2,54 млрд. Для сравнения, текущие запасы биткоина у фонда IBIT оцениваются примерно в 806 178 монет. Это событие подчеркивает продолжающуюся тенденцию к концентрации биткоина в руках крупных публичных игроков.

Прогнозы роста и спор с критиками

Алекс Торн, руководитель отдела корпоративных исследований Galaxy Digital, обратил внимание на смену лидера по объему биткоина. Он опубликовал график, демонстрирующий динамику роста резервов MicroStrategy. Согласно его анализу, компания может превысить предполагаемые запасы биткоина создателя сети Сатоши Накамото, которые оцениваются в 1,096 млн BTC, уже к концу 2026 года, если сохранит текущие темпы накопления.

"Strategy (MSTR), единственная компания, теперь владеет большим количеством BTC, чем IBIT, крупнейший в мире биткоин-фонд. Strategy, вероятно, превзойдет Сатоши в течение следующих 2 лет", — отметил Торн.

MicroStrategy финансирует свои покупки биткоина за счет рыночного размещения ценных бумаг, включая привилегированные акции STRC, которые обеспечивают инвесторам годовую доходность на уровне 11,5%. Этот метод привлечения капитала позволяет компании постоянно увеличивать свои криптоактивы.

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор отреагировал на новость, опубликовав в социальной сети X лаконичное сообщение: «Зима закончилась». Это высказывание, сопровождаемое изображением, символизирующим рыночное обновление, было воспринято как оптимистичный прогноз дальнейшего роста биткоина, цена которого на тот момент составляла около $77 800.

Критика финансовой модели MicroStrategy

Однако не все разделяют оптимизм Сэйлора. Известный критик золота Питер Шифф выступил с резкой критикой финансовой модели MicroStrategy, назвав ее «схемой Понци». Шифф утверждает, что модель STRC зависит от постоянного притока нового капитала для выплаты дивидендов, а не от операционной прибыли бизнеса.

"Главное отличие между типичной схемой Понци и $STRC заключается в том, что в первом случае промоутер не говорит вам, что это схема Понци, или что ваши выплаты прекратятся, когда иссякнет пул новых покупателей", — заявил Шифф.

MicroStrategy открыто декларирует риски своей бизнес-модели в официальных документах, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Майкл Сэйлор ранее уже отвечал на подобные опасения скептиков, подчеркивая прозрачность операций компании.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ рост запасов биткоина у таких крупных игроков, как MicroStrategy, является важным индикатором институционального интереса к криптовалюте. Это свидетельствует о долгосрочной вере в биткоин как средство сохранения стоимости и потенциальный актив для корпоративных балансов. Увеличение спроса со стороны институционалов может способствовать стабилизации и росту цены BTC, что позитивно сказывается на доходности майнинга. Однако, стоит помнить, что высокая волатильность рынка сохраняется, и инвестиции в криптовалюты, а также майнинг, всегда сопряжены с рисками. Российским и СНГ-майнерам следует учитывать не только динамику рынка, но и регуляторные изменения в своих регионах, которые могут влиять на операционную деятельность.