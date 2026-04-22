Адмирал ВМС США Сэмюэл Папаро высказался о ключевой роли технологии proof-of-work, лежащей в основе биткоина, в контексте кибербезопасности и стратегического влияния страны. По его словам, этот механизм имеет «очень важное» значение для компьютерных наук и может использоваться как инструмент проекции силы США на международной арене.

Папаро отметил, что proof-of-work, обеспечивающий безопасность сети биткоина, представляет собой мощный инструмент для защиты от кибератак. Эта технология, требующая значительных вычислительных ресурсов, делает сеть устойчивой к взломам и манипуляциям. Адмирал подчеркнул, что такие свойства делают её ценным активом для национальной безопасности.

Выступление Папаро прозвучало в рамках обсуждения стратегических технологий, которые могут усилить позиции США в мире. Он указал, что биткоин и его технологическая база способны стать частью арсенала страны в борьбе за лидерство в цифровой сфере. Это особенно актуально в условиях растущей конкуренции с Китаем и другими странами, активно развивающими свои криптовалютные и блокчейн-инициативы.

Адмирал также обратил внимание на потенциал биткоина как инструмента экономического влияния. По его мнению, криптовалюта может использоваться для укрепления доллара и обеспечения финансовой стабильности США в условиях глобальных экономических вызовов.

Что это значит

Заявление адмирала Папаро свидетельствует о растущем интересе военных и стратегических кругов США к криптовалютам и блокчейн-технологиям. Это подчёркивает важность биткоина не только как финансового актива, но и как инструмента национальной безопасности и геополитического влияния. Для России и стран СНГ это сигнал о необходимости развития собственных криптотехнологий, чтобы не отставать в глобальной цифровой гонке.