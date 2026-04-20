Крупная кража и призыв к переговорам

Основатель блокчейн-проекта Tron, Джастин Сан, публично обратился к злоумышленникам, которые в минувшую субботу похитили значительную сумму в размере 293 миллионов долларов США у децентрализованной автономной организации Kelp DAO. Сан призвал хакеров к диалогу, выразив готовность к переговорам о возврате средств.

Инцидент связан с кражей токенов rsETH, которые представляют собой ликвидные стейкинг-токены, позволяющие держателям получать вознаграждения от стейкинга Ethereum и участия в протоколе EigenLayer. В своем сообщении в социальной сети X Джастин Сан предложил хакерам обсудить условия, подчеркнув, что «не стоит жертвовать как Aave, так и Kelp DAO из-за этого взлома» и что «вы все равно не сможете потратить 300 миллионов долларов». Он также упомянул, что переговоры будут проходить «при содействии Kelp DAO».

Мотивы, побудившие Сана к такому шагу, остаются не до конца ясными. Однако данные ончейн-анализа показывают, что адреса, связанные с криптобиржей HTX, принадлежащей Джастину Сану, ранее переводили сотни миллионов долларов на счета крупного DeFi-кредитора Aave. Согласно отчету Protos, еще в декабре более 1,4 миллиарда долларов резервов HTX в стейблкоинах USDT были размещены в качестве займов на платформе Aave.

Последствия для DeFi-экосистемы

Обращение Джастина Сана подчеркивает серьезность произошедшего взлома. Хотя основной целью атаки были токены rsETH, их использование в других протоколах децентрализованных финансов, таких как Aave, создает риск распространения негативных последствий на всю экосистему. Несмотря на то, что Aave оперативно заморозил рынки rsETH на своей платформе, инвесторы начали массово выводить активы.

С момента взлома инвесторы вывели почти 25% активов, депонированных в протокол Aave, что привело к снижению общей заблокированной стоимости (TVL) до чуть более 34 миллиардов долларов. В последнем обновлении Aave подтвердил в своем официальном аккаунте X, что rsETH остаются замороженными на платформах «Aave V3 и V4». Протокол заявил, что «воздействие инцидента ограничено» и что резервы WETH также остаются замороженными на затронутых рынках, включая Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle и Linea. Aave активно проверяет информацию и оценивает возможные решения.

Kelp DAO не публиковал официальных сообщений с 18 апреля, когда было объявлено об «обнаружении подозрительной кроссчейн-активности, связанной с rsETH».

Этот инцидент стал крупнейшим взломом в криптоиндустрии с февраля 2025 года, когда хакеры похитили 1,4 миллиарда долларов у Bybit. По данным DefiLlama, общая сумма похищенных криптовалют с начала 2026 года достигла 771 миллиона долларов.

Протокол кроссчейн-сообщений LayerZero возложил ответственность за взлом на хакерскую группировку Lazarus Group, предположительно связанную с КНДР. «Предварительные данные указывают на причастность высококвалифицированного государственного актора, вероятно, Lazarus Group из КНДР, в частности, TraderTraitor», — говорится в официальном сообщении LayerZero в X. Протокол также уточнил, что «этот инцидент был изолирован конфигурацией rsETH KelpDAO как прямое следствие их настройки с одним DVN. Отсутствует какое-либо заражение других кроссчейн-активов или приложений».

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Данный инцидент подчеркивает сохраняющиеся риски в сфере децентрализованных финансов, особенно связанные с безопасностью смарт-контрактов и кроссчейн-взаимодействием. Крупные взломы, такие как кража у Kelp DAO, могут вызвать панику среди инвесторов и привести к оттоку ликвидности из затронутых протоколов, что, в свою очередь, влияет на общую стабильность DeFi-рынка. Для инвесторов из России и СНГ это означает необходимость проявлять повышенную осторожность при взаимодействии с новыми или менее проверенными DeFi-проектами, а также диверсифицировать свои вложения, чтобы минимизировать потенциальные потери от подобных инцидентов.

Майнерам, особенно тем, кто использует ASIC-оборудование, этот инцидент напрямую не угрожает, поскольку он касается сферы DeFi и ликвидного стейкинга. Однако косвенно такие события могут влиять на общую капитализацию рынка и, как следствие, на прибыльность майнинга. Снижение доверия к DeFi может привести к временному падению цен на криптовалюты, что скажется на доходах майнеров. Рекомендуется следить за новостями рынка и быть готовым к возможным колебаниям цен, а также уделять внимание безопасности своих активов, храня их на надежных кошельках, не связанных с уязвимыми DeFi-протоколами.