Крупный взлом Kelp DAO на $292 млн спровоцировал значительное снижение общей заблокированной стоимости (TVL) в секторе децентрализованных финансов (DeFi). Инцидент, связанный с уязвимостью кроссчейн-моста LayerZero, заставил участников рынка переоценить риски, что привело к оттоку капитала из многих блокчейнов, включая Ethereum и Solana.

Что произошло: масштабный взлом и его последствия

18 апреля децентрализованная автономная организация Kelp DAO подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники похитили 116 500 токенов rsETH, эквивалентных $292 млн. Инцидент произошел из-за эксплуатации уязвимости в кроссчейн-мосте, построенном на базе протокола LayerZero. Этот взлом стал катализатором для ускоренной распродажи активов и значительного оттока капитала из сектора децентрализованных финансов (DeFi), что подтверждается данными аналитической платформы DefiLlama.

В течение последнего месяца общая заблокированная стоимость (TVL) в сети Ethereum, которая доминирует на рынке DeFi с долей в 53.91%, сократилась на 17.91%. До атаки этот показатель превышал $56 млрд, тогда как сейчас он составляет $46.17 млрд. Это снижение отражает общую тенденцию к сокращению инвестиций в DeFi-протоколы на фоне возросших рисков безопасности.

Отток капитала из децентрализованных финансов: общая картина

Статистика демонстрирует четкую тенденцию к оттоку капитала из DeFi-сектора. Текущее сжатие рынка напоминает сценарии прошлых периодов снижения рисковых активов. Масштаб потерь ощущается на общем фоне рынка, затрагивая не только Ethereum, но и другие крупные блокчейны.

За последний месяц TVL в сети Solana уменьшился на 19.04%, несмотря на небольшой недельный рост в 0.17%. BNB Chain (BSC): Показатели BSC также снизились на 5.61%.

Экосистема Биткоина: Ранее демонстрировавшая быстрый рост на 71.60% за месяц, экосистема Биткоина потеряла 1.91% TVL за последние 24 часа из-за распространения панических настроений.

Некоторые проекты пострадали особенно сильно. Например, сеть Mantle за 30 дней потеряла 52.01% TVL, сократившись с $600 млн до $303 млн. Проект Ink продемонстрировал падение на 34.80%, Katana — на 18.65%, а Hyperliquid L1 — на 17.73%. Блокчейн Arbitrum, ранее считавшийся надежной зоной для активности, также столкнулся со снижением метрик на 16.00% за месяц.

На этом фоне лишь две сети из топ-20 показали положительную динамику: Tron вырос на 24.07%, а OP Mainnet прибавил 82.11%. Оба блокчейна получили выгоду от притока стейблкоинов, поскольку пользователи искали более безопасные активы вне экосистемы рестейкинга Ethereum.

Последствия инцидента для крипторынка

Атака на Kelp DAO, оцененная в $292 млн, была направлена на инфраструктуру кроссчейн-моста. Злоумышленники использовали «отравленные» RPC-узлы и DDoS-атаки, что позволило им манипулировать конфигурацией единого верификатора. В результате преступники смогли опустошить резервы в сетях Ethereum и Arbitrum всего за несколько минут.

Реакция рынка последовала незамедлительно. Платформа Aave призвала поставщиков WETH вывести свои активы, связанные с rsETH, что спровоцировало отток миллиардов долларов из этого крупного кредитного протокола. В качестве меры предосторожности проекты Ethena, Curve Finance, ether.fi и Tron DAO временно заморозили свои мосты LayerZero OFT.

Представители LayerZero Labs возложили ответственность за инцидент на группу TraderTraitor, которая является подразделением известной хакерской группировки Lazarus. Ранее эту же группу связывали с атакой на Drift Protocol в начале текущего месяца.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ взлом Kelp DAO служит очередным напоминанием о высоких рисках, присущих сектору DeFi. Отток капитала и падение TVL указывают на снижение доверия к кроссчейн-решениям и протоколам рестейкинга. Рекомендуется проявлять повышенную осторожность при взаимодействии с новыми или малоизвестными DeFi-проектами, особенно теми, которые используют кроссчейн-мосты. Диверсификация активов и предпочтение проверенных временем протоколов могут помочь снизить потенциальные риски. Майнерам, особенно тем, кто инвестирует в оборудование, следует учитывать общую волатильность рынка и потенциальное снижение доходности при падении цен на криптовалюты, вызванном такими инцидентами.